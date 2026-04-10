LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）、SAKURA（サクラ）、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）がBTSの「2.0」をカバーするダンスチャレンジ動画が公開され、「カッコ良すぎる」と話題を集めている。

【動画】①BTSも反応！LE SSERAFIMが踊る「2.0」②BTSが踊る「2.0」

■LE SSERAFIMウンチェ＆サクラ＆ユンジンがキレキレでBTSカバー！

BTSの新曲「2.0」はミニマルなビートに乗せたクールなダンスが話題を集めており、同じくHYBE所属の後輩アーティストも続々カバー。LE SSERAFIMウンチェ、サクラ、ユンジンは、キャップやワイドパンツなどを纏いヒップホップテイストの服装で登場した。

画面はモノクロで、魚眼レンズが3人の姿を捉え、3人はビートを確実に捉えてキレのいいダンスを見せていく。帽子で目元は隠れているが、時折余裕に満ちた笑みを浮かべながら、手足をダイナミックに操って踊った。最後は体を自由に揺らしながらカメラにアピール。普段のLE SSERAFIMのダンスとは一味違う魅力を放った。

なお投稿には、BTSのRM（アールエム）、JUNG KOOK（ジョングク）、V（ヴィ）が「いいね」を押し、ジョングクはリポストしたうえで、拝むようなポーズやグッドポーズ、炎のマークなど、大量の絵文字を送っている。

SNSでは「めっちゃカッコいい」「ついにルセラのカバーきたー！」「めっちゃかっこいい」「存在感がすごい」「めっちゃキレッキレ」またサクラの髪色について、「さくちゃん髪染めた？」「サクラかなり髪色明るい？」という反響も多く見られた。

■BTSが踊る「2.0」