芳根京子×Snow Man渡辺翔太W主演舞台『ウェンディ＆ピーターパン』公演ビジュアル解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がW主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』の公演ビジュアルが解禁となった。

■冒険の幕開けを予感させるビジュアル

世界的名作『ピーターパン』にあらたな登場人物を加え、ウェンディの視点から大胆に翻案した本作。

ウェンディとピーターパンを演じるのは、今回が初共演となる芳根京子と渡辺翔太。日本を代表する俳優としての地位を確立してきた芳根と、国民的アイドルグループ、Snow Manのメンバーとして活躍する渡辺。ジャンルを超えて存在感を示してきたふたりが、本作でどのような世界を創り上げるのか、注目が集まっている。

物語のはじまりである子供部屋からネバーランドへ――。

このたび公開された公演ビジュアルでは、ウェンディがピーターパンに導かれ、冒険へと踏み出す瞬間が描かれたもの。ダーリング氏（石丸幹二）も巻き込みながら、浮遊する身体や宙に舞うモチーフが、現実からファンタジーの世界へと移り変わる気配と、マジカルに満ちた冒険の幕開けを予感させる。

“少女が自らの力で運命を切り開いていく”壮大な冒険譚を、ユーモアたっぷりに描き出すステージ。人々に夢と希望を届けてきた物語に期待が高まる。

■舞台情報

Bunkamura Production 2026 DISCOVER WORLD THEATRE vol.16『ウェンディ＆ピーターパン』

06/12（金）～07/05（日） 東京・THEATER MILANO-Za

07/13（月）～07/20（月・祝） 大阪・フェニーチェ堺 大ホール

作：エラ・ヒクソン（J.M.バリー原作より翻案）

演出：ジョナサン・マンビィ

出演：芳根京子 渡辺翔太

鳥越裕貴 松岡広大 富山えり子 天野はな

玉置孝匡 池谷のぶえ

石丸幹二

山本圭祐 小日向春平 富永海仁 木村風太 宮下雄也 富川一人 坂本慶介 粕谷吉洋

宮河愛一郎 乾直樹 小川莉伯 木原萌花 吉崎裕哉（「崎」は、たつさきが正式表記） 渡辺はるか

■関連リンク

公式サイト

https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/26_wpp.html