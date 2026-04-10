芳根京子×Snow Man渡辺翔太W主演舞台『ウェンディ＆ピーターパン』公演ビジュアル解禁
芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がW主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』の公演ビジュアルが解禁となった。
■冒険の幕開けを予感させるビジュアル
世界的名作『ピーターパン』にあらたな登場人物を加え、ウェンディの視点から大胆に翻案した本作。
ウェンディとピーターパンを演じるのは、今回が初共演となる芳根京子と渡辺翔太。日本を代表する俳優としての地位を確立してきた芳根と、国民的アイドルグループ、Snow Manのメンバーとして活躍する渡辺。ジャンルを超えて存在感を示してきたふたりが、本作でどのような世界を創り上げるのか、注目が集まっている。
物語のはじまりである子供部屋からネバーランドへ――。
このたび公開された公演ビジュアルでは、ウェンディがピーターパンに導かれ、冒険へと踏み出す瞬間が描かれたもの。ダーリング氏（石丸幹二）も巻き込みながら、浮遊する身体や宙に舞うモチーフが、現実からファンタジーの世界へと移り変わる気配と、マジカルに満ちた冒険の幕開けを予感させる。
“少女が自らの力で運命を切り開いていく”壮大な冒険譚を、ユーモアたっぷりに描き出すステージ。人々に夢と希望を届けてきた物語に期待が高まる。
■舞台情報
Bunkamura Production 2026 DISCOVER WORLD THEATRE vol.16『ウェンディ＆ピーターパン』
06/12（金）～07/05（日） 東京・THEATER MILANO-Za
07/13（月）～07/20（月・祝） 大阪・フェニーチェ堺 大ホール
作：エラ・ヒクソン（J.M.バリー原作より翻案）
演出：ジョナサン・マンビィ
出演：芳根京子 渡辺翔太
鳥越裕貴 松岡広大 富山えり子 天野はな
玉置孝匡 池谷のぶえ
石丸幹二
山本圭祐 小日向春平 富永海仁 木村風太 宮下雄也 富川一人 坂本慶介 粕谷吉洋
宮河愛一郎 乾直樹 小川莉伯 木原萌花 吉崎裕哉（「崎」は、たつさきが正式表記） 渡辺はるか
■関連リンク
公式サイト
https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/26_wpp.html