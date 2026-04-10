日経225先物：10日正午＝850円高、5万6850円
10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比850円高の5万6850円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万6728.95円に対しては121.05円高。出来高は2万2245枚となっている。
TOPIX先物期近は3751ポイントと前日比3.5ポイント高、現物終値比11.01ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56850 +850 22245
日経225mini 56850 +850 315116
TOPIX先物 3751 +3.5 31741
JPX日経400先物 33930 +60 1146
グロース指数先物 737 +5 3219
東証REIT指数先物 1904 +1 123
株探ニュース
TOPIX先物期近は3751ポイントと前日比3.5ポイント高、現物終値比11.01ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56850 +850 22245
日経225mini 56850 +850 315116
TOPIX先物 3751 +3.5 31741
JPX日経400先物 33930 +60 1146
グロース指数先物 737 +5 3219
東証REIT指数先物 1904 +1 123
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