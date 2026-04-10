　10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比850円高の5万6850円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万6728.95円に対しては121.05円高。出来高は2万2245枚となっている。

　TOPIX先物期近は3751ポイントと前日比3.5ポイント高、現物終値比11.01ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56850　　　　　+850　　　 22245
日経225mini 　　　　　　 56850　　　　　+850　　　315116
TOPIX先物 　　　　　　　　3751　　　　　+3.5　　　 31741
JPX日経400先物　　　　　 33930　　　　　 +60　　　　1146
グロース指数先物　　　　　 737　　　　　　+5　　　　3219
東証REIT指数先物　　　　　1904　　　　　　+1　　　　 123

株探ニュース