【きょうから配信】IU＆ビョン・ウソク、出会いからプロポーズまで… 韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』、ハイライト映像解禁 吹き替え声優も発表
韓国の俳優IU（『おつかれさま』）と、ビョン・ウソク（『ソンジェ背負って走れ』）がW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』が10日（後11：20）より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて字幕・吹替版で独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。今回、新たなビジュアル＆ハイライト映像が解禁された。
【動画】IU＆ビョン・ウソク、出会いからプロポーズまで…ハイライト映像
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスター IU と、いま最も勢いに乗る俳優 ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
先日韓国で行われた記者会見では、まるで作品の世界から飛び出してきたかのような衣装で登場。SNS上では「まさに21世紀の大君！」「ポスターそのままのビジュアル」「圧巻すぎる」といった声が相次ぎ、IUとビョン・ウソクが並ぶだけでも大きな話題に。歴代最高級とも称されるカップルへの期待が一気に高まり、今年最大ヒットを予感させる盛り上がりを見せている。
この度、独占配信を目前に、イアン大君とヒジュの出会いから過去の回想シーン、話題の胸キュンシーンなどを詰め込んだハイライト映像が到着。完璧な美貌と知性を兼ね備えた財閥令嬢のヒジュは自分に見合う結婚相手として、イアン大君との契約結婚という無謀な策を思いつき、謁見を申し込むことに。断られるはずがないと思っているヒジュだが、その願いはことごとく却下。諦めきれない彼女は同じ学校出身の“後輩”として再接近。ついに謁見に成功し再会を果たした2人だったが、イアン大君はある結婚条件を突きつける。その壁を乗り越えるため何度も待ち伏せしながら猛アピールを繰り返すヒジュ。そのくるくると変わる表情と相まってチャーミングな魅力にあふれ、次第にイアン大君は翻弄されていく。
しかし、ヒジュを夫人に迎えようとするも平民である彼女との結婚に周囲は猛反発。大君から離れるよう取り巻きに詰め寄られたり次々と障壁が立ちはだかる。さらに、ヒジュに長年想いを寄せてきた同級生の総理が結婚を迫るなど、恋の三角関係も大きく動き出し…。現代的な装いと王室ならではの伝統的な韓服とのコントラストも美しく、本作への期待が一層高まる映像となっている。
演出は、『キム秘書はいったい、なぜ？』や『還魂』を手がけたヒットメーカーのパク・ジュンファが担当。原作は数千の応募作の中からグランプリを受賞した新人作家による完全オリジナルストーリー。
格式高い王室伝統と現代の価値観が交差する世界を丁寧に描いている。製作は『ナインパズル』『無人島のディーバ』『京城クリーチャー』『社内お見合い』など話題の人気作を手掛けるカカオ・エンターテイメント。重厚な王宮美術、華やかなロイヤル衣装、洗練された財閥ファッションなど、ストーリーはもちろん、細部までこだわり抜かれた絢爛豪華なビジュアルも見どころとなる。
IU演じるソン・ヒジュの日本語吹替版には、『おつかれさま』でもIUの吹替版を担当し、そのほか海外ドラマや韓国ドラマ作品を数多くの声を演じる三木美が担当。さらに、ビョン・ウソク演じるイアン大君を、『進撃の巨人』や『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』などで知られ、幅広い演技力でさまざまなキャラクターに命を吹き込む人気実力派声優・細谷佳正が務める。
■あらすじ
もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら…。韓国最大の財閥の令嬢であるソン・ヒジュは抜群の美貌と知性を兼ね備える完璧な女性。しかしその水面下では“婚外子”であるというコンプレックスを抱えながら生きていた。野心に燃える彼女が手に入れたいもの。それは本物の“血筋”を得ること。一方で、イアン大君は生まれ持った威厳と魅力で民衆から“最も愛される王族”として支持されるも、王家の次男がゆえに真に所有できるものは何もなく、情熱的な野望を持ちながらも沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っていた。ある日そんな2人が出会い、お互いの利己的な目的のために“契約結婚”を交わすことに。似ている境遇でありながらも、異なる選択をしてきた2人だったが、その契約によって互いの人生に転換期をもたらし、いつしか契約を超えて本当の想いに気づいていく…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンファ 『キム秘書はいったい、なぜ？』『還魂』『愛は一本橋で』
脚本：ユ・アイン
■キャスト
IU
ビョン・ウソク
ノ・サンヒョン
コン・スンヨン
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスター IU と、いま最も勢いに乗る俳優 ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
先日韓国で行われた記者会見では、まるで作品の世界から飛び出してきたかのような衣装で登場。SNS上では「まさに21世紀の大君！」「ポスターそのままのビジュアル」「圧巻すぎる」といった声が相次ぎ、IUとビョン・ウソクが並ぶだけでも大きな話題に。歴代最高級とも称されるカップルへの期待が一気に高まり、今年最大ヒットを予感させる盛り上がりを見せている。
この度、独占配信を目前に、イアン大君とヒジュの出会いから過去の回想シーン、話題の胸キュンシーンなどを詰め込んだハイライト映像が到着。完璧な美貌と知性を兼ね備えた財閥令嬢のヒジュは自分に見合う結婚相手として、イアン大君との契約結婚という無謀な策を思いつき、謁見を申し込むことに。断られるはずがないと思っているヒジュだが、その願いはことごとく却下。諦めきれない彼女は同じ学校出身の“後輩”として再接近。ついに謁見に成功し再会を果たした2人だったが、イアン大君はある結婚条件を突きつける。その壁を乗り越えるため何度も待ち伏せしながら猛アピールを繰り返すヒジュ。そのくるくると変わる表情と相まってチャーミングな魅力にあふれ、次第にイアン大君は翻弄されていく。
しかし、ヒジュを夫人に迎えようとするも平民である彼女との結婚に周囲は猛反発。大君から離れるよう取り巻きに詰め寄られたり次々と障壁が立ちはだかる。さらに、ヒジュに長年想いを寄せてきた同級生の総理が結婚を迫るなど、恋の三角関係も大きく動き出し…。現代的な装いと王室ならではの伝統的な韓服とのコントラストも美しく、本作への期待が一層高まる映像となっている。
演出は、『キム秘書はいったい、なぜ？』や『還魂』を手がけたヒットメーカーのパク・ジュンファが担当。原作は数千の応募作の中からグランプリを受賞した新人作家による完全オリジナルストーリー。
格式高い王室伝統と現代の価値観が交差する世界を丁寧に描いている。製作は『ナインパズル』『無人島のディーバ』『京城クリーチャー』『社内お見合い』など話題の人気作を手掛けるカカオ・エンターテイメント。重厚な王宮美術、華やかなロイヤル衣装、洗練された財閥ファッションなど、ストーリーはもちろん、細部までこだわり抜かれた絢爛豪華なビジュアルも見どころとなる。
IU演じるソン・ヒジュの日本語吹替版には、『おつかれさま』でもIUの吹替版を担当し、そのほか海外ドラマや韓国ドラマ作品を数多くの声を演じる三木美が担当。さらに、ビョン・ウソク演じるイアン大君を、『進撃の巨人』や『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』などで知られ、幅広い演技力でさまざまなキャラクターに命を吹き込む人気実力派声優・細谷佳正が務める。
■あらすじ
もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら…。韓国最大の財閥の令嬢であるソン・ヒジュは抜群の美貌と知性を兼ね備える完璧な女性。しかしその水面下では“婚外子”であるというコンプレックスを抱えながら生きていた。野心に燃える彼女が手に入れたいもの。それは本物の“血筋”を得ること。一方で、イアン大君は生まれ持った威厳と魅力で民衆から“最も愛される王族”として支持されるも、王家の次男がゆえに真に所有できるものは何もなく、情熱的な野望を持ちながらも沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っていた。ある日そんな2人が出会い、お互いの利己的な目的のために“契約結婚”を交わすことに。似ている境遇でありながらも、異なる選択をしてきた2人だったが、その契約によって互いの人生に転換期をもたらし、いつしか契約を超えて本当の想いに気づいていく…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンファ 『キム秘書はいったい、なぜ？』『還魂』『愛は一本橋で』
脚本：ユ・アイン
■キャスト
IU
ビョン・ウソク
ノ・サンヒョン
コン・スンヨン