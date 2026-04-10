IMP.松井奏、『sweet』初の男性レギュラーモデル就任 同誌初のメンズ連載も決定
7人組グループ・IMP.の松井奏が、11日発売のファッション誌『sweet（スウィート）』5月号（宝島社）に初の男性レギュラーモデルとして誌面に登場することが10日、発表された。新連載「IMP. 松井奏のA to Z」もスタートする。同誌史上初のメンズ連載となる。
【写真多数】カッコイイ…！圧巻のステージを披露したIMP.
新連載は、松井が初登場した3月号特集「“春ニットと香り”でガーリームードを纏う」の反響を受けて実現した。ファッションやビューティ、カルチャーなど、松井の“好き”と“今”を切り取り、松井の魅力を「A to Zのキーワード」で深掘りしていく。
ひとつ目の「A」のキーワードは「ARTIST」。IMP.としてステージに立つ瞬間、アーティスト松井奏は、そのとき何を感じ、何を届けようとしているのか。パフォーマンスに込める想いと、表現へのこだわりについて語る。
同誌の山口真澄編集長は、松井の新連載について「IMP.の最年少メンバーとして愛される松井奏さん。初めての撮影で会った瞬間“笑顔”の破壊力がすごかった。けど、いざカメラの前に立つと、モデルとしての“スタイリッシュなたたずまい”も圧倒的で。最高にスウィートな魅力が彼にはあると思い、連載のスタートを決めました。愛嬌もあり、計算なしのピュアなコミュニケーションも魅力的なので、そんな一面もSNS等では引き出せたらと思います」と期待を寄せた。
【写真多数】カッコイイ…！圧巻のステージを披露したIMP.
新連載は、松井が初登場した3月号特集「“春ニットと香り”でガーリームードを纏う」の反響を受けて実現した。ファッションやビューティ、カルチャーなど、松井の“好き”と“今”を切り取り、松井の魅力を「A to Zのキーワード」で深掘りしていく。
同誌の山口真澄編集長は、松井の新連載について「IMP.の最年少メンバーとして愛される松井奏さん。初めての撮影で会った瞬間“笑顔”の破壊力がすごかった。けど、いざカメラの前に立つと、モデルとしての“スタイリッシュなたたずまい”も圧倒的で。最高にスウィートな魅力が彼にはあると思い、連載のスタートを決めました。愛嬌もあり、計算なしのピュアなコミュニケーションも魅力的なので、そんな一面もSNS等では引き出せたらと思います」と期待を寄せた。