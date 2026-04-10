『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』完成度の高さ伝わる場面カット20点
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の場面カットを一挙掲載。場面カットの一枚一枚からも本作のアニメーションの完成度の高さが伝わってくる。
【画像】この記事に関する別の写真
本作は、世界的ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾。マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパの世話や住民たちの困りごとを解決する日々を送っていた。
そんな中、新たな相棒ヨッシーと出会う。一方、クッパJr.が野望を抱いて動き出す。これを阻止するため、マリオとルイージはピーチ姫やキノピオとともに、ロゼッタを救出するための冒険へと旅立つ。
解禁されたカットでは、マリオやルイージ、ピーチ姫に加え、ヨッシーやキノピオ、ロゼッタらの活躍を予感させるシーンが続々登場。細部まで作り込まれたキャラクター表現や、光や色彩の豊かな描写が印象的で、シリーズ最新作としてさらなる映像進化を感じさせる仕上がりとなっている。マリオとピーチの間に漂うロマンチックな空気や、クッパとその息子・クッパJr.が並ぶカットなど、物語面への期待も高まる内容だ。
本作は北米で先行公開されており、公開初日には“4月の水曜日興収”として史上最高となる約3400万ドルを記録。公開5日間で約1億9000万ドルを突破し、週末興行ランキングでも首位を獲得した。さらに海外54の国・地域でもトップに立ち、全世界累計では約3億7000万ドルを記録するなど、“マリオ旋風”を巻き起こしている。
【画像】この記事に関する別の写真
本作は、世界的ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾。マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパの世話や住民たちの困りごとを解決する日々を送っていた。
解禁されたカットでは、マリオやルイージ、ピーチ姫に加え、ヨッシーやキノピオ、ロゼッタらの活躍を予感させるシーンが続々登場。細部まで作り込まれたキャラクター表現や、光や色彩の豊かな描写が印象的で、シリーズ最新作としてさらなる映像進化を感じさせる仕上がりとなっている。マリオとピーチの間に漂うロマンチックな空気や、クッパとその息子・クッパJr.が並ぶカットなど、物語面への期待も高まる内容だ。
本作は北米で先行公開されており、公開初日には“4月の水曜日興収”として史上最高となる約3400万ドルを記録。公開5日間で約1億9000万ドルを突破し、週末興行ランキングでも首位を獲得した。さらに海外54の国・地域でもトップに立ち、全世界累計では約3億7000万ドルを記録するなど、“マリオ旋風”を巻き起こしている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優