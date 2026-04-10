『コナン』anan表紙・裏ジャック！今年は萩原千速＆世良真純、萩原研二＆松田陣平
アニメ映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、15日発売の女性グラビア週刊誌『anan』表紙＆バックカバーに登場することが発表された。表紙には萩原千速＆世良真純、バックカバーには萩原研二＆松田陣平が登場する。
【画像】まさかのライダー姿！『コナン』anan表紙に登場した萩原千速＆世良真純
2018年に特集を開始し、早くも今年9回目となる劇場版『名探偵コナン』とananの春のスペシャルコラボレーション。最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が本日10日に公開され、劇場版の公開とともにananコラボの全貌も解禁された。
表紙とバックカバーを飾るのは、毎年注目の特別描き下ろし。表紙には神奈川県警の白バイ隊員・萩原千速と、女子高生探偵・世良真純が、なんと女性ライダータッグで衝撃の降臨。バックカバーには、萩原千速の弟・萩原研二と、その幼なじみで親友の松田陣平がバディで登場。今作のメインキャラクターの中から、バイクや車を華麗に扱うテクニカルメンバーが勢ぞろいした。また、特集では作品の舞台でもある横浜の街にもフォーカスする。
■萩原千速と萩原研二。現在と過去を描いた2枚の描き下ろしが、姉弟の想いを繋ぐ
今回の表紙とバックカバーの架け橋となるのは、今はもう直接声を掛け合うことができない、萩原姉弟が抱える想い。普段はあっさりとした関係性に見える二人でも、しっかりと感じていた互いへの信頼や尊敬の念が、描き下ろしでひそかに通い合うような設定に。
今を生きる姉・萩原千速は、世良真純と組むことで超絶クールな女性ライダータッグに。埠頭や路地裏でまさに犯人を追い詰めている最中のような、砂埃巻き立つ臨場感あふれる瞬間の表紙が生まれた。その自信に満ちあふれた表情は、難解な状況にも風穴をあけるような爽快ささえ感じさせる。
バックカバーには、職務中の爆弾事件により殉職した萩原研二と松田陣平が、かつての姿で登場。表紙とは一転して静寂な雰囲気の西日が差し込むガレージで、背中合わせに休む二人。柔らかい表情で見つめる視線の先には…？思わず想像も膨らむ、ノスタルジックな一幕で、二人の存在が、今の千速の自信に繋がっている…そんな、まるで過去と現在のシーンが支え合っているようなカバージャックとなった。
■『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』その魅力と舞台・横浜に迫る11ページの大特集
9回目を迎えた「大人のための、劇場版『名探偵コナン』講座」では、公開されたばかりの『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を大特集。今年で劇場版29作目と歴史あるシリーズでも、これを読めば初めての人も楽しめる、作品そのものの見どころと、今作の特徴を紹介する。
今回は、バイクや車など、迫力満点の乗り物シーンと、キーパーソンの一人である萩原千速にフォーカス。また声優陣インタビューとして、萩原千速役の沢城みゆき、横溝重悟役の大塚明夫。スタッフインタビューとして、キャラクターデザイン、総作画監督の須藤昌朋にも取材している。
さらに、今作の舞台は神奈川県・横浜。海風が抜ける港町が超高速＆大パノラマで描かれるこの機会に、これまでの『名探偵コナン』と横浜の思い出も振り返り。街の名所をチェックしながら巡りたい、anan編集部おすすめの寄り道スポットをマップで紹介している。
【画像】まさかのライダー姿！『コナン』anan表紙に登場した萩原千速＆世良真純
2018年に特集を開始し、早くも今年9回目となる劇場版『名探偵コナン』とananの春のスペシャルコラボレーション。最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が本日10日に公開され、劇場版の公開とともにananコラボの全貌も解禁された。
■萩原千速と萩原研二。現在と過去を描いた2枚の描き下ろしが、姉弟の想いを繋ぐ
今回の表紙とバックカバーの架け橋となるのは、今はもう直接声を掛け合うことができない、萩原姉弟が抱える想い。普段はあっさりとした関係性に見える二人でも、しっかりと感じていた互いへの信頼や尊敬の念が、描き下ろしでひそかに通い合うような設定に。
今を生きる姉・萩原千速は、世良真純と組むことで超絶クールな女性ライダータッグに。埠頭や路地裏でまさに犯人を追い詰めている最中のような、砂埃巻き立つ臨場感あふれる瞬間の表紙が生まれた。その自信に満ちあふれた表情は、難解な状況にも風穴をあけるような爽快ささえ感じさせる。
バックカバーには、職務中の爆弾事件により殉職した萩原研二と松田陣平が、かつての姿で登場。表紙とは一転して静寂な雰囲気の西日が差し込むガレージで、背中合わせに休む二人。柔らかい表情で見つめる視線の先には…？思わず想像も膨らむ、ノスタルジックな一幕で、二人の存在が、今の千速の自信に繋がっている…そんな、まるで過去と現在のシーンが支え合っているようなカバージャックとなった。
■『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』その魅力と舞台・横浜に迫る11ページの大特集
9回目を迎えた「大人のための、劇場版『名探偵コナン』講座」では、公開されたばかりの『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を大特集。今年で劇場版29作目と歴史あるシリーズでも、これを読めば初めての人も楽しめる、作品そのものの見どころと、今作の特徴を紹介する。
今回は、バイクや車など、迫力満点の乗り物シーンと、キーパーソンの一人である萩原千速にフォーカス。また声優陣インタビューとして、萩原千速役の沢城みゆき、横溝重悟役の大塚明夫。スタッフインタビューとして、キャラクターデザイン、総作画監督の須藤昌朋にも取材している。
さらに、今作の舞台は神奈川県・横浜。海風が抜ける港町が超高速＆大パノラマで描かれるこの機会に、これまでの『名探偵コナン』と横浜の思い出も振り返り。街の名所をチェックしながら巡りたい、anan編集部おすすめの寄り道スポットをマップで紹介している。
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