『風を継ぐもの』土方と近藤の“春” 新規イラスト＆脚本家書き下ろしショートストーリー公開
テレビアニメ『風を継ぐもの』（2026年劇場先行版公開、2027年1月放送）の四季イラスト“春”と、原作／脚本・成井豊氏書き下ろしショートストーリーが公開された。
【画像】雰囲気ある！新作アニメ『風を継ぐもの』場面カット
春のイラストに描かれるのは壬生浪士組副長の土方歳三、壬生浪士組局長の近藤勇。土方と近藤が屯所の縁側に腰掛け花見をしている様子と近藤の隣で眠るクロスケが描かれている。
イラストの内容に合わせた成井氏書き下ろしのショートストーリー「沖田の青タン」は、沖田総司、土方歳三、近藤勇らの日常の一コマが書かれたスペシャルな物語となっている。
本作は、アニプレックス、Live2D、ドライブの3社がタッグを組み、激動の時代に生きた若者たちの刹那の青春を、オリジナルテレビアニメーションとして丁寧な描写と新解釈で描く、新感覚本格時代劇アニメーション。監督・河村友宏氏×脚本・成井豊氏×音楽・岸田繁（くるり）という布陣で、新選組を題材にLive2D技術を用いたまったく新しい映像表現となる。主人公・立川迅助役の佐久間大介（Snow Man）のほか、沖田総司役を梶裕貴、小金井兵庫役を悠木碧、土方歳三役を内山昂輝、近藤勇役を中村悠一が演じる。
【画像】雰囲気ある！新作アニメ『風を継ぐもの』場面カット
春のイラストに描かれるのは壬生浪士組副長の土方歳三、壬生浪士組局長の近藤勇。土方と近藤が屯所の縁側に腰掛け花見をしている様子と近藤の隣で眠るクロスケが描かれている。
イラストの内容に合わせた成井氏書き下ろしのショートストーリー「沖田の青タン」は、沖田総司、土方歳三、近藤勇らの日常の一コマが書かれたスペシャルな物語となっている。
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