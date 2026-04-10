CUTIE STREET、韓国歌番組で話題の「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語Ver.緊急リリース “韓国のアイドルより韓国語の歌詞がたくさんある”と話題に
アイドルグループ・CUTIE STREETが、韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンをきょう10日に配信リリースした。
【動画】話題の「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語パフォーマンス
『M COUNTDOWN』出演後、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在760万回再生を記録。各国のユーザーから2万2000件以上のコメントが寄せられ、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録し、韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得、「Melon Daily Global J-pop Chart」「Apple Music トップ100：韓国」にも引き続きランクインを果たしている。
この反響を受け、『M COUNTDOWN』で披露した日本でヒットを記録しているデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンを緊急リリース。“韓国のアイドルより韓国語の歌詞がたくさんある”と現地のファンから称されたメンバーたちのキュートな韓国語による歌唱を楽しめる。
8月には日本武道館で2日間の単独公演を行い、7月25日、26日にはFC会員限定JTBオフィシャルファンツアー『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』で韓国に再上陸するCUTIE STREET。この先、日本を飛び越え、世界でどんな活躍を見せるのか期待が高まる。
【動画】話題の「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語パフォーマンス
『M COUNTDOWN』出演後、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在760万回再生を記録。各国のユーザーから2万2000件以上のコメントが寄せられ、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録し、韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得、「Melon Daily Global J-pop Chart」「Apple Music トップ100：韓国」にも引き続きランクインを果たしている。
8月には日本武道館で2日間の単独公演を行い、7月25日、26日にはFC会員限定JTBオフィシャルファンツアー『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』で韓国に再上陸するCUTIE STREET。この先、日本を飛び越え、世界でどんな活躍を見せるのか期待が高まる。