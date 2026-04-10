女優の白石まるみ（63）が10日、自身のインスタグラムを更新。48年前の郷ひろみとの2ショットを公開した。

【本日芸能生活48周年記念日】とし、「これは郷ひろみさんとデビュー当時のドラマの撮影の合間に撮って頂いたスナップ写真です。当時、ひろみさんは飛ぶ鳥を落とす勢いの超アイドルでしたから、こんなスナップ写真を撮っていただいても誰にも見せる事なく大事にしまっておりました」と秘蔵の2ショットをアップ。

「私は昭和53年4月10日、TBSドラマムー一族の主役、郷ひろみさんの恋人役募集の一般公募4万人の中から選ばれて48年前の今日芸能界にデビューしました。当時の私はおとなしく人見知りで、まさかこんな華々しい芸能界にデビューできるとは思ってもいませんでした。そしてその厳しい世界の中で、48年もこうして細く長く芸能ごとに携わっていけるとも思っていませんでした」と振り返った。

そして、「すべてのきっかけは郷ひろみさんです。ひろみさんには足を向けて寝られません。（とは言ってもひろみさんがどっちの方向に住んでいるのか、わかりませんが）まぁとにかく私より7歳年上の郷ひろみさんもいまだに現役でがんばっております。もう何十年もお会いしてませんので、今年はひろみさんのコンサートかディナーショーに出かけて、生の郷ひろみさんに会いに行きたいと思います 最後に…ひろみさん！芸能界入りのきっかけを作ってくれて、本当にありがとうございます。感謝 白石まるみ」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ可愛い」「二人とも若いなぁ〜」「ぜひ、今年の2ショット見せて下さい。楽しみにしています」「この可愛さだもん、選ばれますよね 郷ひろみさんも相変わらず素敵ですね」「まるみさん可愛い」などの声が寄せられている。

白石は1978年、TBSドラマ「ムー一族」でデビュー。1982年にはアイドル歌手としてレコードデビュー。1992年4月には「母と子のテレビタイム土曜版」でニャンちゅうの初代パートナーとして「まるみおねえさん」として人気に。プライベートでは、1991年8月に長女で女優の守永真彩を出産。2007年3月に会社経営者の一般男性と再婚した。