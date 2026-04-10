アメリカ軍普天間基地の返還に日米両政府が合意してから12日で30年となるのを前に、沖縄基地負担軽減担当相を兼務する木原稔官房長官は10日、一日も早い全面返還実現のために「政府として全力で取り組んでいく」と改めて強調しました。

日米両政府は1996年4月12日、アメリカ軍普天間基地を県内に移設することを前提に、全面返還することで合意しました。

政府は移設先である名護市辺野古での工事を進めていますが、返還の具体的な期日は示されていません。

こうした状況について木原長官は、「戦後80年を経た今もなお、沖縄県には多くの米軍施設区域が集中し、沖縄の皆様に大きな基地負担を担っていただいている。日米両政府が普天間飛行場の返還に合意してから30年を迎える中、まだ返還が実現していないことを重く受け止めている」と述べました。

その上で、「辺野古移設が唯一の解決策である、という方針に基づき着実に工事を進めていくことが、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し、危険性を除去することにつながると考えている。一日も早い全面返還を実現し、基地負担の軽減を図るため、引き続き政府として全力で取り組んでいく」と強調しました。