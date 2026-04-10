CUTIE STREET「Mカ」で話題沸騰「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョン緊急リリース
【モデルプレス＝2026/04/10】アイドルグループ・CUTIE STREETが韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンを4月10日に配信リリースした。
【写真】「Mカ」エンディング妖精を務めたCUTIE STREETメンバー
「M COUNTDOWN」出演後、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在760万回再生を記録。各国のユーザーから22000件以上のコメントが寄せられ、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録し、韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得、「Melon Daily Global J-pop Chart」「Apple Music トップ100：韓国」にも引き続きランクインを果たしている。
この反響を受け、「M COUNTDOWN」で披露した日本でヒットを記録しているデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？（귀엽기만 하면 안 되나요？）」の韓国語バージョンを緊急リリース。“韓国のアイドルより韓国語の歌詞がたくさんある”と現地のファンから称されたメンバーたちのキュートな韓国語による歌唱が存分に味わえる。
8月には日本武道館で2日間の単独公演、さらに7月25日、26日にはFC会員限定JTBオフィシャルファンツアー「CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER」で韓国に再上陸するCUTIE STREET。この先彼女たちが日本を飛び越え、世界でどんな活躍を見せるのか。（modelpress編集部）
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◆CUTIE STREET「Mカ」で話題沸騰
「M COUNTDOWN」出演後、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在760万回再生を記録。各国のユーザーから22000件以上のコメントが寄せられ、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録し、韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得、「Melon Daily Global J-pop Chart」「Apple Music トップ100：韓国」にも引き続きランクインを果たしている。
◆CUTIE STREET、武道館公演控える
8月には日本武道館で2日間の単独公演、さらに7月25日、26日にはFC会員限定JTBオフィシャルファンツアー「CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER」で韓国に再上陸するCUTIE STREET。この先彼女たちが日本を飛び越え、世界でどんな活躍を見せるのか。（modelpress編集部）
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