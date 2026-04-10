明日11日(土)と12日(日)は広く晴れて、お出かけ日和でしょう。関東など最高気温が25℃以上の夏日の所もありそうです。急な暑さで体調を崩さないようご注意ください。13日(月)以降も晴れて、気温は平年より高い日が多いでしょう。

前半:明日11日(土)は晴れて気温上昇 東京都心で今年初の夏日に

明日11日(土)は広い範囲で晴れますが、北海道と東北の日本海側は、昼頃から雨の降る所があるでしょう。





12日(日)は高気圧に覆われて、全国的にスッキリ晴れる見込みです。東北など桜が見頃を迎えている所では、お花見を楽しめるでしょう。13日(月)以降も晴れる所が多いですが、15日(水)頃にかけて、西から前線がのびて、九州から東海では太平洋側を中心に雨の降る所がありそうです。関東も一部でにわか雨の可能性がありますので、折りたたみのカサがあると安心です。気温は平年より高く、晴れる日は過ごしやすい陽気になりそうです。明日11日(土)は関東を中心に25℃以上の夏日の所が多くなるでしょう。東京都心は26℃の予想で、今年初めての夏日になりそうです。まだ体が暑さに慣れていない時期です。屋外で長時間過ごす場合は、時々日陰で休憩したり、こめめに水分を補給したりして、急な暑さで体調を崩さないようにお気をつけください。

後半:晴れる日が多い 高温傾向が続く

18日(土)以降も、晴れる所が多いでしょう。19日(日)は広い範囲で雨が降りますが、西から天気が回復して、20日(月)は九州から関東で晴れる見込みです。21日(火)以降は晴れ間の広がる日が多いでしょう。



最高気温は、平年を上回る所がほとんどで、高温傾向が続きます。九州から関東は連日20℃以上で、21日(火)は25℃と夏日の所がありそうです。調節しやすい服装でお出かけください。