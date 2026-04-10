巨人は本拠の東京ドームに戻ってヤクルトと３連戦を行う。２戦目の１１日には新外国人投手のマタが先発予定だ。今季は同じく新外国人のウィットリーが３月３１日の中日戦（バンテリンＤ）で初先発も勝ち負けつかず。マタが白星を挙げれば、巨人の新外国人で初登板勝利は２３年のグリフィン以来１０人目となる。過去９人は

７６年ライト 大洋戦 ５ ２／３回２失点

８８年ガリクソン ヤクルト戦 ９回２失点

００年鄭ミン哲 ヤクルト戦 ７ ０／３回１失点

０７年ＧＧ オリックス戦 ６回４失点

０８年バーンサイド 日本ハム戦 ５ ０／３回２失点

１４年セドン 広島戦 ８ ２／３回１失点

１８年ヤングマン 中日戦 ８回０失点

２０年サンチェス 阪神戦 ５ ２／３回１失点

２３年グリフィン 中日戦 ７回０失点

完封勝利はおらず、完投は８８年のガリクソンのみ。３年ぶりの球団新外国人初登板勝利はもちろん、初の完封もしくは２人目の完投勝利なるか。

◆３連戦の予想先発（１０日は予告）

１０日 巨人＝竹丸、ヤクルト＝吉村

１１日 巨人＝マタ、ヤクルト＝山野

１２日 巨人＝井上、ヤクルト＝高梨

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

１０日 ＮＨＫＢＳ １８時〜（井口資仁氏）

１１日 ＢＳ日テレ １８時〜（江川卓氏、内川聖一氏）

１２日 ＢＳ日テレ １４時〜（吉井理人氏、赤星憲広氏）