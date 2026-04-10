キャッチボールをするマタ（カメラ・渡辺　朋美）

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　巨人は本拠の東京ドームに戻ってヤクルトと３連戦を行う。２戦目の１１日には新外国人投手のマタが先発予定だ。今季は同じく新外国人のウィットリーが３月３１日の中日戦（バンテリンＤ）で初先発も勝ち負けつかず。マタが白星を挙げれば、巨人の新外国人で初登板勝利は２３年のグリフィン以来１０人目となる。過去９人は

７６年ライト　　　　大洋戦　５　２／３回２失点

８８年ガリクソン　　ヤクルト戦　９回２失点

００年鄭ミン哲　　　　ヤクルト戦　７　０／３回１失点

０７年ＧＧ　　　　　オリックス戦　６回４失点

０８年バーンサイド　日本ハム戦　５　０／３回２失点

１４年セドン　　　　広島戦　８　２／３回１失点

１８年ヤングマン　　中日戦　８回０失点

２０年サンチェス　　阪神戦　５　２／３回１失点

２３年グリフィン　　中日戦　７回０失点

　完封勝利はおらず、完投は８８年のガリクソンのみ。３年ぶりの球団新外国人初登板勝利はもちろん、初の完封もしくは２人目の完投勝利なるか。

◆３連戦の予想先発（１０日は予告）

１０日　巨人＝竹丸、ヤクルト＝吉村

１１日　巨人＝マタ、ヤクルト＝山野

１２日　巨人＝井上、ヤクルト＝高梨

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

１０日　ＮＨＫＢＳ　１８時〜（井口資仁氏）

１１日　ＢＳ日テレ　１８時〜（江川卓氏、内川聖一氏）

１２日　ＢＳ日テレ　１４時〜（吉井理人氏、赤星憲広氏）