ＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯの変ぼうぶりにフォロワーが騒然となっている。

ＴＡＫＡＨＩＲＯは１０日までに自身のインスタグラムを更新。「またまた大安に、たかちまからＴＡＫＡＨＩＲＯのもとに写真が届いたそうで…頼んでもないのに転送されてきたので皆さんにも強制的に写真を共有します！」とつづった。

「『ＴＡＫＡＨＩＲＯ氏に狩られちまった 一期一会だね。』という一言が添えられていたそうです。恐怖。Ｆｒｏｍ Ｓｔａｆｆ」とし、ばっちりメイクの顔をイチゴに重ねたショットをアップ。

美容専門学校を経て、美容師資格も持つＴＡＫＡＨＩＲＯ。これまでもメイクで激変が話題となっていたが、この投稿にはフォロワーが「びっくりした」「夢に出てきませんように…（笑）」「わぁぁおいしそうないちごって思ったけど……見つけちまったぁ（笑）」「またネットニュースになっちまうよ！笑笑」「ヤバっ！爆笑した！！！」「水吹いたやんか」「もったいなくて食べられない」「見つけた時の恐怖ｗｗｗｗｗｗｗ」「びっくりしすぎて携帯落としました」と仰天していた。