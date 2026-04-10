ディズニーストアから、ディズニー短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』をモチーフにした爽やかなカラーの新コレクション「FROZEN FEVER」が登場。

「アナ」と「エルサ」のドレスをはじめ「オラフ」や「スノーギース」など、作品の世界観あふれるラインナップに注目です☆

ディズニーストア ディズニー短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』コレクション「FROZEN FEVER」

スケジュール：

先行発売日：2026年4月14日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2026年4月17日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

ディズニーストアから発売される、ディズニー短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』をモチーフにした新コレクション「FROZEN FEVER」

爽やかな水色をベースにひまわりや赤い糸などをアクセントとしてあしらった、初夏にぴったりなデザインが使用されています。

「アナ」と「エルサ」のドレスモチーフのほか、作中に登場する個性豊かなキャラクターたちやバースデーケーキにも注目です。

ぬいぐるみは、ケーキをつまみ食いする無邪気な「オラフ」や「エルサ」がくしゃみをすると現れる「スノーギース」がラインナップ。

きらきらと輝くぱっちりとした目がキュートな「TINY」シリーズからは「アナ」と「エルサ」のぬいぐるみキーチェーンが登場します。

また、「アナ」と「エルサ」それぞれのドレスをイメージしたフレアスカートをはじめ、トートバッグなどのファッションアイテムも展開。

そのほか、アナのドレス風エプロンやマグカップ、高級感のあるアクセサリースタンドなど、作品の世界観に包まれるようなグッズが登場するコレクションです☆

オラフ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン FROZEN FEVER

価格：3,300円 (税込)

サイズ：全長 約25cm

キャラクター 約高さ18×幅10.5×奥行き7.5cm

チャーム 約長さ28cm

雪だるまらしい真っ白ボディがかわいい「オラフ」のぬいぐるみキーホルダー。

ほわほわの真っ白ボディには、ほのかにきらめく銀色のラメが入っています。

バラバラになったガーランドの“HAPPY BIRTHDAY ANNA”の文字を「オラフ」が組み直して完成させたガーランドのチャーム付きです。

エルサ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン TINY FROZEN FROZEN FEVER

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約30cm

キャラクター 約高さ20×幅10×奥行き7cm

とびきりキュートにデフォルメされた「エルサ」のぬいぐるみキーホルダー。

表情や体型、ヘアアクセサリーやドレスにこだわりがいっぱい詰まっています。

ぱっちりとした目のハイライトがハートの形になっていたり、かわいらしい小さな口など、どこをとってもかわいさ満点です☆

アナ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン TINY FROZEN FROZEN FEVER

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約25cm

キャラクター 約高さ16.5×幅10×奥行き8.5cm

きらきらかわいいぬいぐるみ「TINY」シリーズデザインを使用した「アナ」のぬいぐるみキーホルダー。

草花をモチーフに取り入れた、ふんわりとしたドレス姿で登場します。

手持ちのバッグに付けて、いつでもどこでも「アナ」と一緒に過ごせるディズニーグッズです。

エルサ アクセサリースタンド ドレス FROZEN FEVER

価格：6,000円 (税込)

サイズ：約高さ21.5×幅25×奥行き16cm

「エルサ」が着ていたドレスを着用させた、トルソーモチーフのアクセサリースタンド。

はじめての誕生日のお祝いに用意したドレスは「エルサ」の魔法から生まれた特別なドレス。

やわらかなチュールには箔プリントがきらめき、胸元にはピンク色のお花モチーフがキラキラと華やかに輝きます。

アナ アクセサリースタンド ドレス FROZEN FEVER

価格：6,000円 (税込)

サイズ：約高さ21.5×幅13×奥行き10cm

「アナ」が着ていたドレスを着用させた、トルソーモチーフのアクセサリースタンドもラインナップ。

金色にきらめくブレードや繊細な刺しゅう、ふんわり広がったシルエットが華やかです。

ひまわりモチーフが印象的で、背中やスカート一周にプリントされています。

エルサ マグカップ 耐熱ガラス FROZEN FEVER

価格：2,200円 (税込)

サイズ：約高さ10×幅12.7×奥行き8.5cm

「エルサ」の着ていたドレスがモチーフの耐熱ガラス製マグカップ。

マグカップにも、ピンクのお花や色のグラデーションなどドレスの素敵なディテールが落とし込まれ、大人かわいく仕上げられています。

ガラス製ならではの繊細さや透明感が、ドレスのふんわりやわらかな雰囲気にマッチしたドリンクウェアです。

アナ マグカップ 耐熱ガラス FROZEN FEVER

価格：2,200円 (税込)

サイズ：約高さ10×幅12.7×奥行き8.5cm

「アナ」が着ていたドレスをモチーフにした、1年を通して愛用できる耐熱ガラス製マグカップ。

ひまわりの柄や金色の輝きなどドレスの素敵なディテールが落とし込まれています。

熱湯使用に耐える耐熱ガラス製なので、温かい飲み物を楽しむ季節にもおすすめです。

ディズニー短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』の世界観あふれる、爽やかなカラーの新コレクション。

ディズニーストアにて2026年4月14日より順次販売が開始される「FROZEN FEVER」の紹介でした☆

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