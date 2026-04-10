壮絶な過去を持つエリナが、自身の恋愛における切実な悩みを告白。「2番目みたいな女でモテるのが嫌だ」と、1番になれない苦しみを吐露した。

【映像】不倫され離婚＆自己破産した美人シンママタレント

4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

旦那の度重なる不倫による離婚、さらに借金6000万を背負い現在自己破産申請中であることを公言しているシンママのエリナは、プールサイドでりゅうせいを呼び出し、自身の闇をさらけ出した。りゅうせいからモテるかを聞かれたエリナは「うーん、なんか『2番目みたいな女』でモテるのがすごい嫌だ。本当に嫌だ。なんか1番じゃないのがすごい嫌だ」と、本音をぶつける。

続けて「恋愛はしたいと思ってるから来てるんだけど、でもなんか、例えば自分女子が選ばなきゃいけませんってなったら、1番に誘いたかったなって最初から思ってた」とりゅうせいへ想いを伝えていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。