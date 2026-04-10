しんじ（石丸伸二・43）が、あさ（神谷明采・25）に対して自身の結婚観や家族観を明かすシーンがあった。

【映像】「自分の子供が欲しいとは思わない」石丸が語っている実際の映像

4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

ジャグジーで水入らずの時間を過ごすしんじ（石丸伸二・43）とあさ（神谷明采・25）。あさから「恋愛する気あります？」と核心を突かれたしんじは、「半信半疑。僕めっちゃ考えるタイプなんで」と冷静に回答。「何を考えるんですか？ 条件とか？」と深掘りされると、「条件。絶対考える！絶対考える、みんな」と、恋愛を単なる感情論ではなく、論理的な選択として捉える姿勢を強調した。

あさから「家族仲はいいですか？自分もそういう家族を作りたいとか思わない？」と問われると、しんじは自身の家族については「仲が良い」と回答するも、自分が家族を持つことについては「女性は違うかもしれないけど、自分の子どもが欲しいとは思わないんですよ」と明かした。

しんじは「子育てをしてみたいっていうのはすごく思う。うちの親とか見てると、たぶん子育てって良かったんじゃないかなって思って…ま、聞いたことないですけど。たぶんそれなりに満足してる」と明かし、「社会的な活動で、家族の良さも満喫したいという願いはある」と告白。あさが「血縁に関わらず？」と問うと、しんじは力強く頷き、「血縁に関わらず」と断言していた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。