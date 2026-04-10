作詞家の秋元康氏（67）が9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。大物歌手との交流を語った。

同番組には、歌手の南こうせつとともに出演した。今年作家生活50周年という秋元氏は、最初に手掛けた曲を聞かれると「初めはTHE ALFEEですかね」と回想。「B面の“言葉にしたくない天気”とか、あとは稲垣潤一さんの“ドラマティック・レイン”、長渕剛さんの“GOOD-BYE 青春”ですよ」と振り返った。

そして「あの頃は、オールナイトニッポンの2部で、剛が東京に出て来て一生懸命にやってた頃」と秋元氏。ともに当時20代で「その頃は剛と毎日のように遊んでましたから」と打ち明けると、南は「初めて聞いたわ」と驚いた。

秋元氏は「それでしばらくすると、“順子”で大ヒットします。その前に“巡恋歌”でも結構良かったですよね」といい、「僕はちょうどその頃、“ドラマティック・レイン”と“子供達を責めないで”っていうのが売れて」と説明しながら、「それで剛と、“じゃあ、一緒にやろう”って言ったのが“GOOD-BYE 青春”」と語っていた。