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YouTubeチャンネル「ジョージガジェット | GEORGE GADGET」が、「【1.4万円】画面は最高、でもGPSが…？Mibro Watch FITを本音レビュー！27gの超軽量ウォッチの実力」と題した動画を公開した。動画では、出演者のジョージが14,500円という価格ながら1.75インチの大画面と27.9gの超軽量設計を誇るスマートウォッチ「Mibro Watch FIT」を2週間使用し、その実力を率直にレビューしている。



ジョージは同モデルの「進化を発揮する3つの特徴」として、圧倒的な軽さ、大画面AMOLEDディスプレイ、AI機能を挙げる。特に軽さについては、ナイロンメッシュとシリコンの2種類のバンドが付属する点に触れつつ、「睡眠計測で24時間つけっぱなしにしたい人には、この軽さっていうのはつけ心地に直結する」と大きなメリットであると語った。また、ディスプレイについても「発色もそうですし、いろんな角度から見ても視認性落ちることなく、非常に見やすい」と高く評価している。さらに、「4PDマトリックス心拍センサー」を新搭載したことで、睡眠や血中酸素濃度などのモニタリング精度が向上している点も紹介した。



一方で、気になる点としてGPS性能とバッテリー持ちを指摘する。屋外でのランニングを想定した検証では、GPSの受信に2分以上かかる場面もあり、「行く時と行かない時の差が激しすぎて、ここはやっぱりエントリーモデルだからと妥協するんじゃなくて、改善した方がいい」と苦言を呈した。ルートの記録精度に関しても、5万円クラスのスマートウォッチと比較してほぼ直線でしか記録されていないことを示し、過度な期待は控えるべきだとしている。また、常時表示（AOD）をオンにした場合のバッテリー駆動時間は約3日程度になるとの体感も明かした。



総評として、ジョージは同モデルを「軽さと大画面、通知とかを重視する人」「初めてのスマートウォッチを探している人」に最適だと結論付けた。GPS性能や高級感など一部に妥協点は見られるものの、14,500円という価格設定からすれば、日常使いや健康管理の入門機として十分に魅力的な選択肢と言えるだろう。