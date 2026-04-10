ENHYPEN（エンハイプン）のワールドツアーで、5月1日から3日間のソウル公演が全席売り切れとなった。韓国メディアが報じた。「ENHYPEN WORLD TOUR『BLOOD SAGA』IN SEOUL」のチケットは、7日と8日に世界のファンクラブ限定で先行予約販売し、完売した。

韓国メディアのザ・ファクトは10日「世界21都市で30回にわたる大規模公演を実施。ソウル公演のチケットが完売し、入手できなかったファンは、オンライン・ライブストリーミングで公演を楽しむことができる」と報じた。

同ツアーは、メンバーHEESEUNG（ヒスン）が脱退し、6人体制に再編されてからの初のワールドツアーとして、さらに多くの関心が集まった。すでに6人で撮影したツアーポスターを発表している。今回のツアータイトルは、巨大な叙事詩を意味する「SAGA」と、ヴァンパイアを象徴する「BLOOD」を組み合わせたもの。

今回のツアーは、初めて南米での開催する。サンパウロ、リマ、メキシコシティで公演を行う。その後、ダラス、サンディエゴ、タコマ、オークランド、ラスベガスなど、北米5都市を回る。

10月にはマカオ公演を実施し、12月から来年2月まで日本にやってくる。東京、愛知、福岡、大阪と、日本の4都市を巡る。その後、来年3月までジャカルタやシンガポール、さらにミラノ、パリ、アムステルダム、ベルリン、ロンドンなど欧州5都市を回り、計21都市で30回にわたる大規模ツアーを続ける。