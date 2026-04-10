Toi Toi Toiが、10thデジタルシングル「咲いてなくたって」を本日4月10日に配信リリースした。

（関連：ジャンルを超え響き合う新時代――星街すいせい、Aooo、MAISONdesら8組出演 「Echoes Baa 2026」DAY2レポート）

今作は、迷いや葛藤を抱えながらも前に進もうとするすべての人の背中を押す応援ソング。誰かと自分を比べてしまったり、将来への不安に立ち止まってしまったり、そんな揺れる気持ちに寄り添いながら、「咲いてなくたって 咲いちゃえ！」というメッセージを力強い歌声に乗せて届けるロックチューンとなっている。

なおToi Toi Toiは、5月16日にSpotify O-WESTにてデビュー1周年公演『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』を開催。2025年末より治療／療養のため活動を休止していたメンバーの星野ティナが、本公演をもって活動を再開することも発表されており、新体制後初の8人でのステージとなる。チケットの先行受付は、4月12日より開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）