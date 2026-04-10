【台風情報】今後は ″非常に強い″ 台風に発達か 台風4号（シンラコウ）のこのあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速は？ 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風4号(シンラコウ)
2026年4月10日9時50分発表 気象庁
10日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度20分 (8.3度)
東経149度55分 (149.9度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 北東側 440 km (240 NM)
南西側 330 km (180 NM)
11日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯8度55分 (8.9度)
東経149度25分 (149.4度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
暴風警戒域 全域 185 km (100 NM)
12日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度35分 (9.6度)
東経148度50分 (148.8度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 300 km (160 NM)
13日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯11度05分 (11.1度)
東経146度10分 (146.2度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 920 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 410 km (220 NM)
14日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯13度00分 (13.0度)
東経143度35分 (143.6度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 920 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
暴風警戒域 全域 450 km (245 NM)
15日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯14度35分 (14.6度)
東経141度50分 (141.8度)
進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 920 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 560 km (300 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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