気象庁によりますと、朝鮮半島付近の前線を伴った低気圧が、１０日は日本海を東北東へ進み、前線が西日本を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、近畿地方では１０日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。10日夜遅くにかけて、各地で竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要です。

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また、１０日夜から１１日にかけて、前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を通過する見込みです。低気圧は１２日にかけてオホーツク海に進み、動きが遅くなるでしょう。このため北海道付近は気圧の傾きが大きい見込みで、日本海側北部では、１１日朝から夕方にかけて暴風に警戒が必要、日本海側と太平洋側西部では、１０日夜から１２日にかけて、強風や高波に十分注意が必要です。

▼風の予想（最大風速・最大瞬間風速）

10日

北海道日本海側北部 陸上：18メートル（30メートル）

北海道日本海側北部 海上：18メートル（30メートル）

11日

北海道日本海側北部 陸上：20メートル（35メートル）

北海道日本海側北部 海上：23メートル（35メートル）

北海道日本海側南部 陸上：18メートル（30メートル）

北海道日本海側南部 海上：23メートル（35メートル）

北海道太平洋側西部 陸上：16メートル（30メートル）

北海道太平洋側西部 海上：20メートル（30メートル）

また東北地方の宮城県でも、11日は発達した低気圧が北海道付近を北東へ進む影響で、西よりの風が強まる見込みです。

▼風の予想（最大風速・最大瞬間風速）

宮城県東部 海上：15メートル（25メートル）

宮城県東部 陸上：15メートル（30メートル）

宮城県西部：15メートル（30メートル）

中国地方は、大雨のおそれはなくなりましたが、寒冷前線の通過に伴い、引き続き10日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。広島県で9日午前9時から10日午前10時までの降水量の速報値は、以下の通りです。

広島県 廿日市津田：81.5ミリ

広島県 呉市倉橋：75.0ミリ

広島県 大竹：70.5ミリ

広島県 広島市中区：63.0ミリ

広島県 呉市宝町：62.0ミリ

九州北部地方（山口県を含む）では10日夕方にかけて、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。急な強い雨にも注意してください。

九州南部・奄美地方では11日朝にかけて前線が奄美地方まで南下する見込みです。大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達するでしょう。

来週前半も雨の予想となっていて、しばらくは雨の多い春となりそうです。いっぽう気温は、近畿地方で15日頃から平年より2.6度以上高くなる「かなりの高温」になるとみられる早期天候情報が発表されています。

10日午後の降水と風の予想（下に表示）

11日の降水と風の予想（下に表示）

12日の降水と風の予想（下に表示）

13日の降水と風の予想（下に表示）

14日の降水と風の予想（下に表示）