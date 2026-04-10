お笑いコンビ「バナナマン」設楽統が１０日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。

同番組は、同局の三上真奈アナがＭＣを務めているがこの日の、オープニングで設楽が今年２月１９日に自身のインスタグラムで第１子妊娠を発表していた三上アナが今後、産休に入ることを発表していた。

番組で三上アナは「来週から産休に入らせていただきます」と改めて報告した。これに設楽は「赤ちゃんね、ずっとね…番組中、蹴ったりとかしていたんですか？」と質問すると「実は、ボコンと動いて」と笑顔で明かし「元気に産んできたいと思います」と明かした。

スタジオが和やかなムードに包まれるなか、設楽は「元気な赤ちゃんを…そして三上さんも体をね…」などと願うと、三上アナは「元気な赤ちゃんを産んでくるぞ！」と右手を突き出し笑顔で決意していた。

三上アナは今年２月１９日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表していた。インスタでは「この度、新しい命を授かりました 産休に入るまで、体調を見ながら仕事を続けていく予定です」と報告。 「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、あたたかく見守っていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします」とつづった。

三上アナは早大商学部を卒業し、２０１３年入社。「ミカパン」の愛称で親しまれ、現在は同局の朝の情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・前９時５０分）でＭＣを務めている。２１年１月に会社員の男性と結婚した。

番組は、来週１３日の放送から新たに月、火、金曜ＭＣとして同局の松村未央アナウンサー、水、木曜日は生野陽子アナが務めることを発表した。