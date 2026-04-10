NEWS加藤シゲアキ、なにわ男子・大橋和也ら集結「AmberSTARTO食事会」ショット公開 timelesz寺西拓人に向けたハッシュタグも話題「愛がある」「尊い」
【モデルプレス＝2026/04/10】NEWSの加藤シゲアキが4月8日、自身のInstagramを更新。事務所の後輩との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】“イケメン祭り”STARTO先輩後輩の食事会ショット
4月25日から新劇場・EX THEATER ARIAKEで開幕する、なにわ男子・大橋和也とtimelesz・寺西拓人のW主演舞台『AmberS -アンバース-』で、クリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務める加藤は、この日「＃AmberS」「＃AmberSTARTO食事会」と添え、同作に出演する事務所の後輩である大橋、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、川崎皇輝（※「崎」は正式には「たつさき」）、松尾龍、嶋崎斗亜（※「崎」は正式には「たつさき」）と食事をしたことを報告。笑顔でピースをしたプライベート感溢れる集合ショットを披露し、さらに「＃次回は寺西も」と添え、今回参加できなかった寺西へも言及した。
この投稿に、ファンからは「最高の写真！！」「みんな楽しそう」「イケメン祭り」「ハッシュタグに愛がある」「次は寺西くんも参加できますように」「尊い」「需要しかない」「開幕が待ち遠しいです」「チームAmberSよすぎる」などと反響が寄せられている。
本作は、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」内にオープンする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演として上演。クリエイティブプロデューサー・原作・脚本を加藤、演出を河原雅彦氏が務め、日本の演劇界を代表するトップクリエイターたちがこけら落としに相応しい壮大な新作を立ち上げる。
大橋が演じるのは、家族のために酒場を切り盛りする青年・イヴル、寺西は謎の多い流しのピアニスト・アランを演じる。そして、オルッカ役を猪狩、エンリケ役を川崎、ウォルフ役を松尾、イヴルの弟であるルイ役を嶋崎が演じる。（modelpress編集部）
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◆加藤シゲアキ、舞台「AmberS」出演メンバーと食事会
4月25日から新劇場・EX THEATER ARIAKEで開幕する、なにわ男子・大橋和也とtimelesz・寺西拓人のW主演舞台『AmberS -アンバース-』で、クリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務める加藤は、この日「＃AmberS」「＃AmberSTARTO食事会」と添え、同作に出演する事務所の後輩である大橋、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、川崎皇輝（※「崎」は正式には「たつさき」）、松尾龍、嶋崎斗亜（※「崎」は正式には「たつさき」）と食事をしたことを報告。笑顔でピースをしたプライベート感溢れる集合ショットを披露し、さらに「＃次回は寺西も」と添え、今回参加できなかった寺西へも言及した。
この投稿に、ファンからは「最高の写真！！」「みんな楽しそう」「イケメン祭り」「ハッシュタグに愛がある」「次は寺西くんも参加できますように」「尊い」「需要しかない」「開幕が待ち遠しいです」「チームAmberSよすぎる」などと反響が寄せられている。
◆大橋和也＆寺西拓人W主演「AmberS -アンバース-」
本作は、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」内にオープンする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演として上演。クリエイティブプロデューサー・原作・脚本を加藤、演出を河原雅彦氏が務め、日本の演劇界を代表するトップクリエイターたちがこけら落としに相応しい壮大な新作を立ち上げる。
大橋が演じるのは、家族のために酒場を切り盛りする青年・イヴル、寺西は謎の多い流しのピアニスト・アランを演じる。そして、オルッカ役を猪狩、エンリケ役を川崎、ウォルフ役を松尾、イヴルの弟であるルイ役を嶋崎が演じる。（modelpress編集部）
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