「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」より「草薙素子」の1/1スケールスタチューが本日4月10日15時より予約開始決定！【#NLSXVII】コラボ企画商品「草薙素子&タチコマ Art by エンテイ・リュウ」も発表
プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「ライフスケールマスターライン 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙素子」を本日4月10日15時より予約開始することを発表した。
本製品は、TVアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」より、「草薙素子」を同社のスタチューシリーズ「ライフスケールマスターライン」から1/1スケールで立体化するもの。
今回「攻殻機動隊展」にて先行受注を行なっていた本製品が本日4月10日15時より予約開始となることが配信にて発表された。
また本製品以外にも、コンセプトアーティストのエンテイ・リュウ氏とのコラボレーション企画商品の1/4スケールスタチュー「ザ・レジェンド・オブ・ビューティ・アンド・ビースト 草薙素子&タチコマ Art by エンテイ・リュウ オリジナルカラー / キャラクターカラー」も発表され、エンテイ・リュウ氏へのスペシャルインタビューも公開された。
「ライフスケールマスターライン 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙素子」
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣- Prime 1 Studio (プライム１スタジオ) (@Prime1Studio) April 10, 2026
NEXT LEVEL SHOWCASE XVII:
VISIONS OF THE REALMS
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TVアニメ『攻殻機動隊
STAND ALONE COMPLEX 』より
「草薙素子」1/1スケールフィギュアの
最新情報をお送りします🌐
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「ザ・レジェンド・オブ・ビューティ・アンド・ビースト 草薙素子&タチコマ Art by エンテイ・リュウ オリジナルカラー / キャラクターカラー」
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NEXT LEVEL SHOWCASE XVII:
VISIONS OF THE REALMS
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コンセプトアーティスト
〈エンテイ・リュウ〉氏との
コラボレーション企画✨
『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 』より
「草薙素子&タチコマ Art by エンテイ・リュウ… pic.twitter.com/DYeSgVjgyP
【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS | Prime 1 Studio】
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NEXT LEVEL SHOWCASE XVII:
VISIONS OF THE REALMS
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国内外の映画・ゲームを中心に
アート／デザイン制作などを行うアーティスト。
〈エンテイ・リュウ〉氏への
スペシャルインタビューが実現🗯… pic.twitter.com/7nxpc2PoPD
(C)士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会