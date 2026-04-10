【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体：Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

　プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「ライフスケールマスターライン 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙素子」を本日4月10日15時より予約開始することを発表した。

　本製品は、TVアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」より、「草薙素子」を同社のスタチューシリーズ「ライフスケールマスターライン」から1/1スケールで立体化するもの。

　今回「攻殻機動隊展」にて先行受注を行なっていた本製品が本日4月10日15時より予約開始となることが配信にて発表された。

　また本製品以外にも、コンセプトアーティストのエンテイ・リュウ氏とのコラボレーション企画商品の1/4スケールスタチュー「ザ・レジェンド・オブ・ビューティ・アンド・ビースト 草薙素子&タチコマ Art by エンテイ・リュウ オリジナルカラー / キャラクターカラー」も発表され、エンテイ・リュウ氏へのスペシャルインタビューも公開された。

「ライフスケールマスターライン 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙素子」

「ザ・レジェンド・オブ・ビューティ・アンド・ビースト 草薙素子&タチコマ Art by エンテイ・リュウ オリジナルカラー / キャラクターカラー」

【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS | Prime 1 Studio】

(C)士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会