気分はまるで台湾♡秋葉原で4月11日12日開催！台湾旅行に使えるイベントご案内

台湾にルーツをもつWEST.の中間淳太さんが、４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』を発売。今回は番外編として、台湾旅行に役立つイベントをご案内します！

2025年も日本人に大人気の旅行先となった台湾。台湾観光庁および台湾観光協会が、2026年4月11日（土）・12日（日）の2日間、東京都・秋葉原のアキバ・スクエア（秋葉原UDX 2F）にて台湾観光プロモーションイベント「2026台遊館 in 東京・秋葉原」 （入場無料）を開催します。今回は「24時間楽しめる台湾」がテーマ。このイベント、2019年から開催され、「台湾を満喫できる！」と大人気なのです。

宿泊券などが当たるスタンプラリーを開催

イベント会場で専用サイトからスタンプを集めると、台湾の人気ホテル宿泊券やお得な交通チケット、各種特別ギフトも当たる抽選に参加可能！旅行会社はもちろん、台湾便のあるエアライン、人気ホテルもブースを出しているので、この機会に台湾旅行のリサーチをしてみても。

台湾を楽しめるマルシェコーナー

美食の国・台湾と言えばの人気スイーツ「豆花」（トゥファ）が味わえる「山海豆花」や、本場の「仙草ゼリー」が食べられる「黒工号 台湾仙草専門店」も出店。台湾の人気クラフトビールや台湾雑貨も販売しているので、台湾気分を食でも満喫できちゃいます。さらにステージでは迫力ある台湾原住民文化芸術パフォーマンスや特別トークショーも開催されるのでお見逃しなく！

WEST.中間淳太 「オファーには二つ返事でOKでした！」台湾ロケうらばなし