奈良公園から迷い込んだのだろうか、大阪市内を出没し、大きな話題となった迷いシカ。



【写真】体調も問題なし…シカやん、よかったね！

その動向が連日ワイドショーなどで報道され、保護された後も注目が集まっていたが、3月27日に大阪府北部・能勢町の宿泊施設「能勢温泉」へ移送された。



能勢温泉の社長と筆者は旧知ということもあり驚いたが、同地はすぐそばまで山の迫る自然豊かな土地。いい場所で過ごすことになったものだとホッとしつつ、せっかくなのでシカのその後について話を聞くことにした。



ーー能勢温泉が受け入れた理由は？



担当者：大阪市からの一本の連絡がきっかけでした。過去に大阪府の許可を得て能勢温泉でシカを飼育していたことを知った大阪市の職員から、受け入れが可能か問い合わせがあり、できるだけ早くシカを安全な場所に移動させてあげたいという思いで受け入れることになりました。（※シカの飼育には都道府県知事の許可が必要）



ーー自然豊かな能勢の地に落ち着くことになって良かったです。現在のシカの様子は？



担当者：比較的落ち着いています。日によっては外に出たいようなそぶりを見せることもありますが、餌を与えるときは直接手から食べてくれるくらい人慣れしています。健康状態についても、専門の獣医師による診察を受けており、「いい状態」と診断されています。慣れない環境ではあるものの、安心して過ごしている様子がうかがえます。



また、万が一問題が発生した場合にも対応できるよう、専門家と常に連絡が取れる体制も整えています。



ーー 行政と相談しながら一般公開の準備を進めているということですが、いつ頃になりますか。



担当者：一般公開については、現時点ではまだ時間がかかりそうです。能勢温泉の施設でシカを飼育すること自体は問題ないのですが、一般公開となると展示に関する申請や、管理責任者の資格・実績などの条件が必要になります。現在は行政や専門家と相談しながら、一般公開に向けて準備を進めている段階です。現段階でははっきりした日程は公表できませんが、その時はまたお知らせしたいと思います。



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街中を駆け回っていた姿からは想像できないほど、穏やかな一面も見せている迷いシカ。大阪府の吉村洋文知事が提案した「シカやん」という名前も正式に決まり、新たな生活をスタートさせたシカやんが、今後どのような存在になっていくのか注目が集まりそうだ。



能勢温泉はお風呂も食事も魅力的な場所。シカやんに会いに、自然豊かな能勢へ足を運ぶ人が増える日も近いかもしれない。



【能勢温泉 施設概要】

所在地：大阪府豊能郡能勢町山辺409−81



（まいどなニュース特約・橋本 菜津美）