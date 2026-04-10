「やはり陽菜さん、最高！」小嶋陽菜、宮古島プライベートショット公開「余裕も見せ方も全て完璧！」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは4月9日、自身のInstagramを更新。宮古島でのプライベートショットを披露しました。
【写真】小嶋陽菜の宮古島プライベートショット
ファンからは、「やはり陽菜さん、最高！」「海もお花も似合う」「相変わらずこじはるさん美しいですね」「きれいです」「いつも最高に素敵な服を着ている」「余裕も見せ方も全て完璧！」と、絶賛の声が集まっています。
(文:中村 凪)
【写真】小嶋陽菜の宮古島プライベートショット
「相変わらずこじはるさん美しいですね」小嶋さんは「宮古島で行った場所をまとめたよ」とつづり、10枚の写真と10本の動画を投稿。宮古島旅行の思い出をたっぷり披露しています。1枚目は白いワンピースを着用した小嶋さんが、鮮やかなピンクのブーゲンビリアの花に囲まれた美しい姿で、5枚目は、Tシャツ姿で歯磨きをしているプライベートショットです。ほかにもさまざまなコーディネートや食事、絶景スポットの写真や動画を披露しました。
「宮古島はやさしい色に囲まれてた」6日には「宮古島はやさしい色に囲まれてた」と、ベビーブルーのワンピースショットを公開していた小嶋さん。コメントでは、「可愛すぎます」「最高」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)