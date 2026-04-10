【ひらがなクイズ】ひらがな2文字を埋めてみよう！ ヒントは春に旬を迎えるあのおいしい食べ物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、食卓で見かけるあの植物から、少し切ない風景、そして力強く生き残る様子を表す言葉が登場します。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
た□□こ
や□□はら
□□こる
ヒント：すくすくと伸びる「春の味覚」や、激しい火の後に残る「寂しい野原」を思い出してみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「けの」を入れると、次のようになります。
たけのこ（筍）
やけのはら（焼け野原）
けのこる（蹴残る）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、名詞の「たけのこ」や「やけのはら」が強力なヒントになりました。なじみのある言葉から、少し珍しい言葉へと連想をつなげることで、語彙のネットワークがより強固に鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、食卓で見かけるあの植物から、少し切ない風景、そして力強く生き残る様子を表す言葉が登場します。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
た□□こ
や□□はら
□□こる
ヒント：すくすくと伸びる「春の味覚」や、激しい火の後に残る「寂しい野原」を思い出してみてください。
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正解：けの正解は「けの」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けの」を入れると、次のようになります。
たけのこ（筍）
やけのはら（焼け野原）
けのこる（蹴残る）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、名詞の「たけのこ」や「やけのはら」が強力なヒントになりました。なじみのある言葉から、少し珍しい言葉へと連想をつなげることで、語彙のネットワークがより強固に鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)