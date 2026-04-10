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部屋干しのポイントは空気循環にアリ。

空気の対流がない室内での部屋干しは、気をつけないと生乾きに…。いかに洗濯物に風をあて、湿気のこもらない環境を作るかがキモなんですよね。

そんな部屋干しに頼もしい味方になってくれる、「2倍速首ふり」の賢いサーキュレーターを発見。なるほど、部屋の空気の移動をより早くできるというわけです。

乾燥時間短縮に特化した「衣類乾燥モード」を搭載

Photo: mio 「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」希望小売価格 12,800円（税込）／ホワイト、グレージュの2色

それが、ドウシシャが4月下旬に発売する「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」。一番の特徴は、約2倍の首ふり速度でより早く空気を循環させることができるところ。

GIF: mio 右が 「衣類乾燥モード」（等倍速にて録画）

部屋干しの乾燥時間短縮に特化した「衣類乾燥モード」に切り替えると、最大風量＆高速首ふりに。

サーキュレーターを当てる時間は同じでも、この「衣類乾燥モード」なら洗濯物に風の当たる回数が増え、さらに風も強くなるイメージですね。上下首ふり約90度・左右首ふり約120度で、広範囲かつ高速に送風できるのです。

実際部屋干しにサーキュレーターを使っていると、よく風の当たる場所ほど乾きやすいから、広範囲により多く風を届けてくれるのはとても助かる…。厚みのある洗濯物なんかは湿気も溜まりやすいから、これで滞留した空気を吹き飛ばせて効率もあがりますね。

首ふりの送風範囲も調整できる

それに、首ふりの範囲も設定可能。上下60度、90度・左右60度、90度、120度からそれぞれ設定できるほか、風量も12段階に設定できます。

部屋干しの日以外でも、乾燥機で仕上げるほどではないけれどちょっとまだ湿っている洗濯物にも使えそう。リビングの隅に服を掛けて、ゆるめの風量で上下60度／左右60度で風を当てておく使い方もできますね。

とことん部屋干しのことを考えて作られた、この「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」。ドウシシャから4月下旬に発売です。