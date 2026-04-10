日本テレビ・河出奈都美アナ、2019年入社の同期メンバーと久々の食事会 仲良し3ショットに反響「美男美女勢ぞろい」「笑顔いっぱい」 7年前の初々しい社会人デビュー写真も
日本テレビの河出奈都美アナウンサーが6日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりの同期会」を開催したことを報告し、2019年入社の同期である大町怜央アナ、杉原凜アナと共に食事を楽しむ仲良し3ショットを公開した。
【写真】「美男美女勢ぞろい」「笑顔いっぱい」河出奈都美アナが公開した“同期会”での仲良し3ショット
食事の後は、カラオケも楽しんだそう。河出アナは「話す内容はすっかり大人になったけどカラオケのノリはまったく変わりませんでした笑笑 いい同期を持ちました」とうれしそうに記した。
なお、投稿では「（せっかくなので7年前の初々しい写真も載せておきます）」と、“若葉マーク”を付けた入社当初の3人のショットも披露している。
コメント欄には「同期と仲良しって素敵ですね！」「ステキな同期のお仲間ですね」「しかし、7年前は初々しい」「美男美女勢ぞろい」「素敵な時間過ごせて良かったね」「笑顔いっぱい」「皆ファイト」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「美男美女勢ぞろい」「笑顔いっぱい」河出奈都美アナが公開した“同期会”での仲良し3ショット
食事の後は、カラオケも楽しんだそう。河出アナは「話す内容はすっかり大人になったけどカラオケのノリはまったく変わりませんでした笑笑 いい同期を持ちました」とうれしそうに記した。
コメント欄には「同期と仲良しって素敵ですね！」「ステキな同期のお仲間ですね」「しかし、7年前は初々しい」「美男美女勢ぞろい」「素敵な時間過ごせて良かったね」「笑顔いっぱい」「皆ファイト」など、さまざまな反響が寄せられている。