イランが、イスラエルによるレバノンへの攻撃は停戦合意に違反していると反発する中、アメリカのトランプ大統領が、イスラエルに対し、攻撃を控えるよう求めていたことが明らかになりました。

イスラエル軍は9日も、レバノンへの攻撃を続けていて、地元当局によりますと、先月2日以降の死者数は1800人以上にのぼっています。

こうした中、トランプ大統領は9日、NBCの取材に対し、イスラエルのネタニヤフ首相にレバノンへの攻撃を自制するよう求めたことを明らかにし、「ネタニヤフ氏は控えめにするつもりだ」と述べました。

ネタニヤフ首相は9日、レバノンから何度も要請があったとし、「8日の閣議でレバノンとの直接交渉をできるだけ早く始めるよう指示した」と述べました。

交渉では、レバノンの親イラン組織ヒズボラの武装解除などに焦点を当てるとしています。

アメリカ国務省関係者によると、イスラエルとレバノンの協議は、来週、ワシントンで開催される予定だということです。

一方、11日から予定されているイランとの交渉を巡っては、トランプ大統領は「非常に楽観的だ」と述べた一方で、「合意に至らなければ、非常に痛ましい事態になるだろう」と圧力をかけています。