【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 3−0 フィオレンティーナ（日本時間4月10日／セルハースト・パーク）

【映像】鎌田大地の「神アシスト」（実際の様子）

クリスタル・パレスのMF鎌田大地が、正確無比なクロスでダメ押し点のアシストを記録した。

クリスタル・パレスは日本時間4月10日、UEFAカンファレンスリーグの準々決勝ファーストレグでフィオレンティーナとホームで対戦。ダブルボランチの一角で先発出場した鎌田は、31分に見事なロブパスで2点目の起点になるなど、中盤の司令塔として躍動する。

85分以降はポジションを一つ前の右シャドーに移すと、90分に見せ場が訪れた。MFアダム・ウォートンからパスを受けてフリーで前を向いた鎌田は、ペナルティーエリア右角の手前から右足でクロスを供給。ファーサイドに飛び込んだFWイスマイラ・サールが、相手DFピエトロ・コムッツォとの競り合いを制して打点の高いヘディングシュートからゴールネットを揺らした。

SNS上のファンも熱狂

この強烈かつ正確無比なアシストにSNS上のファンも熱狂。「なんというクロス精度」「鎌田バケモン」「鎌田アシストきた！今日サッカー簡単な日だ」「鎌田のアシストえぐすぎた」「神クロスだ」「鎌田なんでもできるやんけ！！なんだそのクロスえぐいマジで」「クリスタルキング降臨」「鎌田シャドーは無理って言ってたけどできるんだよな」「コムッツォの対応は完璧だし半身でサールの事ずっと捉えられてて何も間違ってないんだけど鎌田のボールが完璧すぎた」など称賛の嵐となった。

鎌田は90＋4分までプレーし、クリスタル・パレスの3−0の大勝に大きく貢献。ベスト4進出を懸けたセカンドレグは、日本時間4月17日に行われる。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

