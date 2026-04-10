【店長 スバルと新米店員 奏による #ココイチホロライブ店】 期間： 第1弾 4月16日～4月30日 第2弾 5月1日～5月24日

壱番屋は、カバーが運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」所属のタレント、大空スバルさんと音乃瀬奏さんを起用したキャンペーン「店長 スバルと新米店員 奏による #ココイチホロライブ店」を4月16日より実施する。

本キャンペーンでは、「ホロライブプロダクション」所属の大空スバルさんが、ココイチホロライブ店（架空の店舗）の店長、音乃瀬奏さんが新米店員となり、オリジナルステッカー付きセットメニューの販売や、2人の「Myカレー」販売などを行なう企画が実施される。

また、4月26日には、2人の公式YouTubeチャンネルでライブ配信も実施される予定。リスナーから投稿されたトッピングカスタマイズのアイデアから、ホロライブ店おすすめのカレーメニューを決定。決定したカレーは5月1日より全国のココイチで注文可能できるようになる。

□キャンペーン特設サイト

キャンペーン概要

キャンペーン1 「オリジナルステッカー付きセットメニュー」を販売

カレーを注文した人限定で、オリジナルステッカー付きのドリンクセットまたはサラダセットを注文できる。

【販売期間】

第1弾 音乃瀬奏セット 4月16日～

第2弾 大空スバルセット 5月1日～

【販売価格】

音乃瀬奏・大空スバルドリンクセット 330円

音乃瀬奏・大空スバルサラダセット 360円～

※カレー1食につき、いずれか1セットのご注文が可能です。

※ステッカーの種類はお選びいただけません。

※各店、オリジナルステッカーがなくなり次第、販売終了いたします。

※「音乃瀬奏セット」は店舗の在庫状況に応じ、5月1日（金）以降も継続して販売いたします。

キャンペーン2 YouTubeチャンネルのライブ配信で「リスナーカレー」を決定

大空スバルさんと音乃瀬奏さんの公式YouTubeチャンネルでライブ配信を実施。ライブ配信では、リスナーからXで投稿されたトッピングカスタマイズのアイデアをもとに、ホロライブ店おすすめの「リスナーカレー」を決定する。

【配信日時】

4月26日19時予定

【配信先】

・Subaru Ch. 大空スバル

・Kanade Ch. 音乃瀬奏‐ReGLOSS

【投稿期間】

4月10日～5月24日

【投稿方法】

Xにて指定のハッシュタグ「#スバなで見守り中」を付け、トッピングカスタマイズのアイデアとカレーの写真を投稿。投稿した人の中から抽選で5名に、ここでしか手に入らないレアな限定グッズがプレゼントされる。

※限定グッズは、後日キャンペーン特設サイトで公開いたします。

※キャンペーン特設サイト内のリンクからXの画面に遷移して投稿することも可能です。

※ライブ配信でリスナーカレーが決定した後は、リスナーカレーやお好きなカスタマイズカレーをご注文いただき、指定ハッシュタグ「#スバなで見守り中」を付けてご投稿ください。

キャンペーン3 大空スバル＆音乃瀬奏「Myカレー」と「リスナーカレー」を販売

キャンペーン第2弾開始の5月1日より、大空スバル&音乃瀬奏おすすめの「Myカレー」と、4月26日のライブ配信で決定する「リスナーカレー」の計3種が期間限定で販売される。

※「Myカレー」の詳細は、後日キャンペーン特設サイトで発表いたします。

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