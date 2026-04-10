内閣府による景気ウォッチャー調査で、最新の3月の結果は前月から急落しました。背景には中東情勢による不透明感があるとみられます。スーパーの経営者や旅行業界の人からは、厳しさを訴える声が上がっています。今後の物価の見通しを専門家に聞きました。

■景気は落ち込む？ 街の人の実感は

藤井貴彦キャスター

「（米イランで）停戦合意をしても、先行きの見えない不安定な状況が続いています」

葵わかなさん（俳優）

「私の仕事の現場でも、俳優同士でこの話をします。演劇をする際に、作品が書かれた時代背景や当時の社会の状況を勉強します。作家が生きていた時代に起きていたことが、今この時代に起きているんだなと感じます」

「距離的には遠い国ですが、経済的にはすごく関わりがあり、毎日ニュースを見ていると冷たい水を浴びせられたような感覚になっています」

藤井キャスター

「日々こういうニュースに触れていると気持ちも沈んでいきがちですが、こうした中で街で働く人の景気の実感はどうなのでしょうか。この先の景気の見通しが落ち込むと考える人は、コロナ禍の水準と同じだという結果も出ています」

■前月と比べて11.3ポイント急落

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「この調査は街角景気の調査（景気ウォッチャー調査）と言われ、内閣府がスーパー・旅行代理店・ホテルなどの事業者に、2〜3か月先の景気はどうなるかと、先行きなどを毎月聞いているものです」

「50を基準として、今より回復していくと思う人が多ければ50を上回り、悪化していくと考える人が多ければ50を下回るという仕組みです。今年に入って50付近だった指数は、最新の3月ではガクンと下がって38.7。前月と比べて11.3ポイントも急落しています」

「これはコロナ第3波に苦しんだ2020年12月以来の低水準です。急落した要因として、この調査では中東情勢による不透明感が見られるとしています」

■スーパーや旅行代理店側の声は？

藤井キャスター

「街の人たちも景気の先行きに大きな不安を感じているということが分かります。具体的にはどういった声が出ているのでしょうか？」

小栗委員

「この調査で景気判断に答えた人たちの声を見てみます」

「スーパーの経営者は『商品の単価が上昇したことでお客さんが買う点数が減少している。ガソリン価格上昇の影響によって、心理的にも節約志向が進むとみられる。今後もさらなる値上がりがあるため、良くなる見込みはない』ということでした」

「旅行代理店に勤めている人は、『海外旅行は世界情勢と航空券の燃油サーチャージの値上げのダブルパンチ。国内旅行も動きが鈍く、かなり苦戦する見通しだ』としていました」

「zeroも都内のホテルに聞きました。『ゴールデンウィークに向けて旅行控えによるキャンセルが出るのではと心配だ。すでに食材など輸送費が高くなっているが、今後は利益を減らしてでも集客のため宿泊料金を下げざるを得なくなるかもしれない』と話していました」

■葵さん「プラスチック無駄にしない」

藤井キャスター

「企業側はこのような感想を持っているということです。日常生活で何か実感することはありますか？」

葵さん

「ずっと物価高が続いている状況なので、私自身はまだ正直、今回のことが影響して上がったものはガソリン以外では実感がありません」

「ただこれから先のことを考えると、石油由来のプラスチックを無駄にしないように繰り返し使うことを徹底する、リサイクルを徹底するなど、前から言われていることですが、改めて立ち返ってやっていくことが大切なのかなと思っています」

■専門家に聞く…物価の見通しは？

藤井キャスター

「これからの日本の物価の見通しは、どうなっていくのでしょうか？」

小栗委員

「野村総研エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんに聞きました」

「木内さんは『原油価格上昇の影響はガソリンだけではなく石油由来の日用品などにも及ぶため、小売りやメーカーへの影響はさらに広がるだろう。イランとの戦闘前よりも、（4人家族の想定で）年間4万円近く家計の負担が増える可能性がある』と話していました」

（4月9日『news zero』より）