綾瀬はるか、夫役の千鳥・大悟らとの“家族ショット”公開「大悟さん夫役羨ましい」「凄え〜」
俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが9日更新され、主演を務める是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』（5月29日公開）で共演するお笑いコンビ・千鳥の大悟（46）、子役のくわ木里夢との“家族ショット”が公開された。
【写真】「羨ましい」夫婦役の千鳥・大悟＆綾瀬はるかの“家族ショット”
投稿では「この度、映画『箱の中の羊』が第79回カンヌ国際映画祭『コンペティション部門』に正式出品されることが決定いたしました」と報告し、息子の姿をしたヒューマノイド役・くわ木に絵本を読み聞かせをする綾瀬、それを見守る大悟の姿が収められた、家族のような、どこか不思議な空気感がただよう1枚となっている。
この投稿に、コメント欄には「どんな映画になるのか楽しみでしかないです」「おめでとうございます」「凄え〜」「公開が待ち遠しいです」「大悟さん夫役羨ましい」「大悟さんもカンヌ行くのかな？」などと、祝福する声が集まっていた。
【写真】「羨ましい」夫婦役の千鳥・大悟＆綾瀬はるかの“家族ショット”
投稿では「この度、映画『箱の中の羊』が第79回カンヌ国際映画祭『コンペティション部門』に正式出品されることが決定いたしました」と報告し、息子の姿をしたヒューマノイド役・くわ木に絵本を読み聞かせをする綾瀬、それを見守る大悟の姿が収められた、家族のような、どこか不思議な空気感がただよう1枚となっている。
この投稿に、コメント欄には「どんな映画になるのか楽しみでしかないです」「おめでとうございます」「凄え〜」「公開が待ち遠しいです」「大悟さん夫役羨ましい」「大悟さんもカンヌ行くのかな？」などと、祝福する声が集まっていた。