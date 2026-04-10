櫻井翔、嵐の活動休止による“大量処分”に後悔「今めっちゃ焦っていっぱい買っています」
5人組グループ・嵐の櫻井翔が9日、MCを務めるTBS系『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演。自身が処分してしまって困ったものを紹介した。
【写真】朝焼けがキレイ…早朝ハイキングに挑戦した櫻井翔
VTRの内容にちなみ、引っ越しでの失敗談について「収納がいっぱいのところから少ないところに引っ越すと、物があふれちゃって大変だなっていのがあるんですけど…」と切り出し、嵐の活動休止にあたって「リハーサル着、けいこ着を“もう踊らないからいいや！”って全部処分しちゃって」と明かした。
しかし、開催中の5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』にあたって「今めっちゃ焦っていっぱい買っています。めっちゃ買いました。なにもなくて…踊れる服が…」と苦笑交じりに報告していた。
【写真】朝焼けがキレイ…早朝ハイキングに挑戦した櫻井翔
VTRの内容にちなみ、引っ越しでの失敗談について「収納がいっぱいのところから少ないところに引っ越すと、物があふれちゃって大変だなっていのがあるんですけど…」と切り出し、嵐の活動休止にあたって「リハーサル着、けいこ着を“もう踊らないからいいや！”って全部処分しちゃって」と明かした。
しかし、開催中の5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』にあたって「今めっちゃ焦っていっぱい買っています。めっちゃ買いました。なにもなくて…踊れる服が…」と苦笑交じりに報告していた。