政府は１０日午前、中東情勢に関する関係閣僚会議を首相官邸で開いた。

高市首相は石油の国家備蓄について、５月上旬以降に約２０日分を追加で放出する方針を表明した。石油由来の医療関連物資などに関し、供給の安定化に向けた取り組みを急ぐよう閣僚に指示した。

経済産業省によると、今月６日時点で、国家備蓄は１４３日分ある。政府は約３０日分の国家備蓄を３月下旬から段階的に放出しているが、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化するとの懸念を踏まえ、追加放出によって供給不安の解消を図る狙いがある。

首相は会議で「原油の安定供給に万全を期す」と述べたうえで、「一部で供給の偏りや流通の目詰まりが生じている」と説明した。石油関連製品に関しては、住宅建設や自動車整備などで使われる塗料用シンナーについて「供給不安の声がある」として、赤沢経産相、金子国土交通相に目詰まり解消を指示した。

アジア地域で生産されている医療用手袋などの医療関係製品については、「アジア諸国との相互協力も検討していく必要がある」と指摘した。

また、首相は石油不足に直面する同志国から調達支援の要請が来ていると明かし、「個別に対応を進めている」と述べた。そのうえで、原油から作られるナフサ由来の化学製品や食品包装容器などを挙げ、重要物資の安定供給を実現するよう関係閣僚に指示した。