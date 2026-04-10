「ロイヤルズ０−２ホワイトソックス」（９日、カンザスシティー）

ホワイトソックスが快勝し連敗を３で止めた。

村上宗隆内野手は「２番・一塁」で出場し、２打数無安打、２四球、１得点だった。安打は出なかったが四球からの激走で本塁へ気迫のヘッドスライディングを見せ、先制のホームインで勝利に貢献した。

昨季までＤｅＮＡに在籍した左腕のケイが今季２度目の先発登板。５回２／３を３安打無失点と好投し、ブルージェイズ時代の２０２１年以来、５年ぶりのメジャー通算５勝目となる今季初勝利を挙げた。

初回の第１打席は四球を選んだ。四回の第２打席も四球。初球の低め変化球は球審の判定はストライクだったが、村上はすかさずＡＢＳチャレンジ。判定がボールに覆り、その後、２打席連続四球を選んだ。１死一塁となり、モンゴメリの右越え二塁打で村上が激走。ヘッドスライディングで先制の本塁生還を果たした。六回無死一塁の第３打席は遊ゴロ併殺打に倒れた。八回は一邪飛だった。

村上は今季通算４１打数８安打で打率・１９５と２割を切った。４本塁打、７打点は前日までと変わらず。