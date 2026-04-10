モグライダー（芝大輔、ともしげ）がMCを務め、旬な芸人がさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』。

4月8日（水）の放送では、笑い飯（西田幸治、哲夫）、中山功太、植田紫帆（オダウエダ）、R藤本というさまざまな分野でチャンピオンに輝いた実力派芸人が参戦した「チャンピオン大喜利」が開催された。

【映像】ベジータモノマネ芸人、本名を暴露され「ヤメろ！」 意外なプライベートも明かされ「何が悪い」

言わずと知れた“大喜利レジェンド”の笑い飯は、かつて番組内で大喜利講師としてVTR出演したことも。今回は『M-1グランプリ2010』チャンピオンとして大喜利バトルに参戦した。

二人とも若手時代から大喜利が好きだったそうで、千鳥・大悟によく食事に連れて行ってもらう芝は、「昔の話聞くんですよ。大悟さんの部屋で朝からずーっと大喜利やってたって」というエピソードを明かす。

これに哲夫は「フリップで書いて、おもしろかったやつを大悟の部屋の壁に貼り付けて、『CUBE』っていう立体を行き来する映画があるんですけど、そんな感じの部屋になってました」と、エモい話と思いきやホラーチックな話を披露して笑いを誘う。

さらに、『R-1ぐらんぷり2009』チャンピオンの中山、『THE W 2021』チャンピオンの植田と、「チャンピオン大喜利」の名にふさわしい実力者が続くのだが、最後に紹介されたのは『ドラゴンボール』のベジータのモノマネ芸人として知られるR藤本。

テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」で約3年前から配信開始した同番組。実は、その出演回数が歴代最多の25回という常連芸人で、いわば『まいにち大喜利』チャンピオンとして登場したのだ。

この事実が紹介されると、R藤本は「ふざけるな！俺は『チャンピオン』じゃない。『ジャンプ』だ」と、徹底したベジータキャラを披露する。

これにイチャモンをつけたのは、同じ事務所でゆかりのある中山だ。中山が「『まいにち大喜利』では、このベジータのキャラ降りないんですか？」とモグライダーに質問するも、R藤本は「ベジータだ」の一点張り。

しかし中山が「お前、中野坂上に住んでるやんけ」と暴露すると、R藤本は「ヤメろ！中野区ぐらいにしとけ」と慌ててツッコんだ。

すると、芝が過去の出演回を振り返り、「基本的には降りないんですけど、一回本名の“ひろし”として、『ひろしは鳥が好き』みたいな回で盛り上がったこともありました」と追撃。

「鳥の病院に詳しい」「鳥の悪口にはブチ切れる」と意外なプライベートをいじられまくっていたが、当のR藤本は「ヤメろ！ベジータだ」とキャラを守りつつ、最終的には「何が悪い！」とすっかり開き直っていた。