吉野家ＨＤは３日ぶり反発、２７年２月期増収・営業増益へ

吉野家ホールディングス<9861.T>は３日ぶり反発。９日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を２４２０億円（前期比７．２％増）、営業利益を８５億円（同５．１％増）と発表。前期に続き増収・営業増益となる見込みだ。配当予想は２２円（前期同額）とした。良好な見通しを示したことが好感されている。



同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が２２５６億６７００万円（前の期比１０．１％増）、営業利益が８０億８９００万円（同１０．７％増）だった。主力の「吉野家」部門は増収を確保した一方、原材料を中心としたコスト増の影響でセグメント減益に。「はなまる」「海外」部門が好調で全体を押し上げた。



出所：MINKABU PRESS