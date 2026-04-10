日本エンタープライズ<4829.T>が急反落している。９日の取引終了後に２６年５月期の連結業績予想について、売上高を５３億３０００万円から４５億８０００万円（前期比３．１％増）へ、営業利益を２億４０００万円から８５００万円（同２５．３％増）へ、純利益を１億５５００万円から４５００万円（同２．１倍）へ下方修正したことが嫌気されている。



クリエーション事業におけるキッティング支援（代行サービス）の大幅な増進などで「ビジネスサポートサービス」が伸長している一方、「コンテンツサービス」が広告戦略の見直しなどにより想定を下回っていることや、ソリューション事業における人材不足などで「業務支援サービス」の拡大が想定を下回ることが要因。また、キッティング支援の伸長に伴う外注費の増加なども響くとしている。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）決算は、売上高３３億２７００万円（前年同期比２．０％増）、営業利益２６００万円（同２５．４％減）、純利益７００万円（前年同期収支均衡）だった。



出所：MINKABU PRESS