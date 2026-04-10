１０日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は続落した。日銀の早期利上げ観測が円債相場の重荷となった。



前日のニューヨーク市場で長期債相場は上昇（金利は低下）した。米原油先物相場の上昇が一服し、インフレ高進を見込んで債券売りに動いた投資家の買い戻しが入った。中東情勢を巡るニュースに市場参加者の関心が向かうなかで、国内では日銀が４月の金融政策決定会合で利上げに踏み切るとの観測も一部にあり、円債相場に下押し圧力を掛けた。



日銀が１０日発表した３月の企業物価指数（速報）は前年同月比２．６％上昇し、伸び率は２月の２．１％から拡大。市場予想を上回る伸びとなった。



先物６月限は前営業日比２２銭安の１２９円９７銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０３０ポイント高い２．４２０％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS