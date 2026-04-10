・セブン＆アイが軟調、２７年２月期最終益予想８％減で米コンビニ子会社の上場延期

・オーナンバ急騰で未踏の２０００円大台クリア、ＡＩデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料に

・東電ＨＤが大幅に３日続伸、「資本提携に米ブラックストーンやソフトバンクなど名乗り」と報道

・オンワードは高い、２７年２月期増収増益・増配へ

・古野電は急反発、良好な決算内容と見通しを評価

・キオクシアは大幅高で６連騰、米サンディスクと並走する形で最高値圏を激走

・ファストリが年初来高値更新、２６年８月期業績予想及び配当予想を上方修正

・ローツェに物色人気集中、２期ぶり営業最高益・増配へ



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出所：MINKABU PRESS