「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１１時現在で、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ<4180.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でＡｐｐｉｅｒは大幅続落。中東和平に向けて一進一退しながらも徐々に事態が改善する方向に進みつつあるなか、足もと株式市場ではまたもや「ＳａａＳの死」懸念が台頭している。米有力ＡＩ新興のアンソロピックが７日に最新のＡＩモデル「クロード・ミトス」を発表。更に、９日には事務作業を自動化する「コワーク」の一般提供も始めた。これを受け、米国株市場ではソフトウェア株売りの流れが再燃し、東京市場でもこれが波及する形でソフト関連株が売り優勢の展開に。関連銘柄の一角であるＡｐｐｉｅｒも目先ツレ安する格好となっている。



出所：MINKABU PRESS