開催：2026.4.10

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 0 - 2 [Wソックス]

MLBの試合が10日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとWソックスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。

4回表、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 KC 0-1 CWS

7回表、8番 ルイスアンヘル・アクーニャ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでWソックス得点 KC 0-2 CWS

試合は0対2でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのアンソニー・ケイで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのセス・ルーゴで、ここまで1勝1敗0S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、1勝1敗2Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.195となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-10 11:22:14 更新