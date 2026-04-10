いつものヨーグルトを変えるだけ！脂肪と腸をWケアできる新習慣
【画像で見る】健康に関するキーワードで、興味があるものは？【レタスクラブアンケート部】
気温が上がり、汗ばむ陽気の日も増えてきて薄着になる機会も増えてきましたね。そうなると、どうしても気になってくるのが自分の体形のこと。今年こそなんとかしなきゃ、と焦ってしまうことはありませんか？
レタスクラブアンケート部が「女性・既婚・子どもあり・23歳〜50歳」の134人を対象に行った調査でも、「健康に関するキーワードで、興味があるものは？」という質問に対し、「免疫力（68.7%）」に次いで、「腸活（62.7%）」や「ダイエット（52.2%）」に高い関心が集まっていることがわかりました。
でも、家事に育児に仕事にと、毎日大忙しの子育て世代。自分の健康や体形が気になっても、ダイエットのために毎食カロリー計算をしたり、腸活にいい食品を工夫して取り入れたりするのは、少しハードルが高いですよね。
そんな「手軽に脂肪対策や腸活をしたい！」という方に朗報です！ みなさんの関心が高い「おなかの脂肪対策」と「腸内環境のケア」の両方をサポートしてくれる機能性表示食品、「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」が4月14日に新登場します。
■いつもの食生活に取り入れるだけ！おなかの脂肪にアプローチ
「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」は、2種類のビフィズス菌が入った大容量のプレーンヨーグルトです。 最大の特長は、日本で初めて（※1）ビフィズス菌により「BMIが高めな人のおなかの脂肪（腹部総脂肪、内臓脂肪）を減らす機能」と「生きて大腸に届き、腸内環境を整える機能」の2つの機能が報告されていること。つまり、私たちが気になっている「ダイエット」と「腸活」の両方をサポートしてくれるヨーグルトなんです。 「ストイックな食事制限をするのはムリ…」という方でも、毎日食べるいつものヨーグルトをこれに変えるだけで、おなかの脂肪と腸のWケアが可能に。脂肪ゼロタイプなのも嬉しいポイントですね！
実際に、このヨーグルトに含まれる2種類のビフィズス菌（※2）を摂取した臨床試験では、プラセボ（ビフィズス菌を含まない食品）を摂取したグループと比較して、16週間後におなかの脂肪（腹部総脂肪面積・内臓脂肪面積）の減少が見られたという研究報告もあります。
被験者 ：23≦BMI＜30の成人男女89名 摂取期間：16週間
試験食品：『ビフィズス菌BB536』100億個と『ビフィズス菌MCC1274』50億個を含む食品または含まない食品（プラセボ） 摂取前値からの腹部総脂肪面積、内臓脂肪面積の変化量 *p<0.05（対プラセボ摂取群、ベースライン値を共変量とした共分散分析）
出典：Nutrients. 2024;13;16(6):815.から作図 システマティックレビューの採用論文中のデータをもとに作成したものです。
※最終製品を用いた臨床試験結果ではありません
■すべてのヨーグルトにビフィズス菌が入っているわけではない！？
ところで、「ヨーグルトならどれにでもビフィズス菌が入ってるんじゃないの？」と思っていませんか？ ヨーグルトに乳酸菌は入っていますが、実は、善玉菌の代表格である「ビフィズス菌」がすべてのヨーグルトに含まれているわけではないんです！ ビフィズス菌入りヨーグルトは、特別にビフィズス菌を加えて製造されています。 森永乳業は、そんなビフィズス菌にこだわって50年以上も研究を続けている、まさにビフィズス菌のパイオニア。長年の研究成果がこのヨーグルトにギュッと詰まっています。
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「ダイエットも腸活も気になっているからありがたい！」「ヨーグルトを変えることは私にもできそう」と思えた方も多いはず。 手軽に美味しく続けられる「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」を毎日の習慣にして、夏に向けて、腸から太りにくいカラダづくりを目指してみませんか？
※1 日本初、ビフィズス菌のみを機能性関与成分としておなかの脂肪（腹部総脂肪、内臓脂肪）を減らす機能、腸内環境を整える機能の2つの機能性について表示したヨーグルト。森永乳業調べ 2025年12月）
※2 ビフィズス菌 BB536、ビフィズス菌 MCC1274
文＝レタスクラブ編集部Y