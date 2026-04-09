「オン（On）」が、女優・ゼンデイヤ（Zendaya）との初コラボレーションコレクションを4月16日に発売する。公式オンラインストア、On Flagship Store Tokyo Ginza、On Store Tokyo Cat Streetおよび取扱店で販売する。

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同コレクションは、数年にわたるパートナーシップを経て誕生した、オンとゼンデイヤによる初の共同開発コレクション。ゼンデイヤの視点とオンの専門知識をベースに、スポーツウェアの機能性とデイリースタイルを両立したフットウェアおよびアパレルをラインナップする。ゼンデイヤの長年のクリエイティブコラボレーターであるロー・ローチ（Law Roach）も参画し、デザインに関与した。

アパレルでは、リブドタンクトップ（6600円）、リブドTシャツ（8250円）、ハーフジップアノラック（2万8600円）、コーチジャケット（2万5300円）、ドローストリングミディスカート（1万7600円）、パラシュートパンツ（1万9800円）、バミューダショーツ（1万4300円）を用意。いずれもタイムレスなスタイルをベースに、日常の動きに対応する構造で設計した。フットウェアは、「Cloudnova」コレクションを再解釈した新モデル「クラウドノヴァムーン（Cloudnova Moon）」を揃える。価格は2万8600円。

あわせて、コレクションのキャンペーンフィルムとして、アカデミー賞受賞監督スパイク・ジョーンズ（Spike Jonze）が手がけた「Shape of Dreams」を公開。ゼンデイヤの想像力が生み出したデザインの世界「The Dream Lab」を舞台に、シルエットや素材が変化しながらアイテムが完成するプロセスを描く。また、写真家ショーン・トーマス（Tyrone Lebon）によるスチール写真も制作プロセスの背景を伝える素材として公開する。

コレクション発売に際しゼンデイヤは「ローやOnのチームとコラボレーションできたのは、とても楽しかったです。私たちが目指したのは、あらゆるシーンで自分らしく動ける、心地よくて着回しのきくスタイル。着る人が自然体でいられて、そのままで自信が湧いてくるようなものにしたかったんです。そのアイデアをベースにして、すべてを構築していきました。スパイク・ジョーンズ監督は、そのビジョンを本当にスペシャルな形で表現してくれました。彼が創り出した世界は、私たちのビジョンに新しい次元の深みを与えてくれたんです」とコメントした。

◾️公式オンラインストア